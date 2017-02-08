Стоимость строительства онкоцентра в Севастополе выросла до 3,5 млрд рублей

Первоначальная стоимость была в 4,5 раза ниже

Севастополь, , 16:01 — REGNUM Власти Севастополя согласовывают новую стоимость строительства онкологического центра — в 3,5 миллиарда рублей. Об этом 8 февраля заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Онкологический диспансер находится в стадии проектирования. Медико-техническое заключение от Минздрава РФ есть. Выходим на ориентировочную стоимость объекта — 3,3−3,5 миллиарда рублей. Согласовываем в Главгосэкспертизе такую стоимость», — сказал Овсянников.

Он добавил, что новая цена «несколько выше, чем заложено в Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя — там заложено 750 миллионов рублей».

Онкоцентр в Севастополе будет рассчитан на 150 коек, строительно-монтажные работы запланированы на 2018 год, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Севастополя дополнительно направит из городского бюджета 50 млн рублей (к уже израсходованным 90 млн рублей) на доукомплектование оборудованием сосудистого центра, который планируют открыть в Севастополе в ближайшее время.

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В то же время, как ранее сообщало ИА REGNUM, власти города пытаются снизить стоимость севастопольского отрезка федеральной автотрассы «Таврида». Первоначально стоимость работ оценивалась в пять миллиардов рублей, однако проектировщики считают, что дорога будет стоить в три раза больше — 15,5 млрд рублей.

Севастополь ищет способ снизить стоимость своего участка трассы «Таврида»