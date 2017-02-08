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Брянцев могут избавить от оплаты долгов мэрии за капремонт

Экономика
Из-за долгов мэрии за капремонт от прокуратуры досталось и региональному фонду капремонта, и правительству области, и самой городской администрации

Брянск, 8 февраля 2017, 15:57 — REGNUM  Региональный фонд капитального ремонта Брянской области необоснованно начислил собственникам недавно приватизированных квартир плату за капитальный ремонт помещений, по которым есть долги у администрации Брянска, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Проверка была проведена по поручению прокурора области Александра Войтовича. В результате проверки подтвердилось, что собственники приватизированных помещений, действительно, должны оплачивать долги мэрии за капремонт. Однако в некоторых случаях фонд начислял оплату необоснованно.

В октябре 2016 года фонд капремонта произвел перерасчет для помещений, которые были приватизированы позже сентября 2014 года. И собственников обязали оплатить долги. Однако оказалось, что в части случаев фонд повторно взыскивал деньги. Так, в феврале 2016 года Арбитражный суд Брянской области взыскал с комитета по ЖКХ Брянской горадминистрации 12,6 млн рублей, которые мэрия задолжала по взносам на ремонт общего имущества с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2015 года. Исполнительный лист по этому решению сейчас находится в управлении федерального казначейства Брянской области. Решение суда мэрия до сих пор не исполнила. Видимо, поэтому фонд и решил начислить эту задолженность жителям.

«Таким образом, региональный фонд капитального ремонта необоснованно направил в ООО РИРЦ уведомление о необходимости проведения перерасчета по взносам на капитальный ремонт для собственников помещений, приватизированных после 01.09.2014: при наличии установленной судом задолженности муниципального образования фактически исполнение решения суда возложено на граждан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также по итогам проверки выяснилось, что мэрия плохо организовала работу по учету муниципальных помещений и оформлению права собственности на них. Как говорится в сообщении прокуратуры, сейчас ведомство потребовало исправить это нарушение.

Кроме того, прокуратура внесла представление в адрес главы фонда, а также в адрес губернатора области Александра Богомаза.

Ранее в региональном фонде капитального ремонта корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что, по данным на 1 января 2017 года задолженность администрации Брянска составляет 51 млн рублей. За год долг вырос на 13,65 млн рублей. Сейчас в суде находится иск о взыскании 12,75 млн рублей.

Кроме Брянска, задолженность есть и у других муниципальных образований региона. Стародуб и Новозыбковский район задолжали более 100 тысяч рублей.

ИА REGNUM напоминает, что некоторым жителям Брянска, которые недавно приватизировали квартиры, за капремонт пришли квитанции с суммами в 3,5 тысячи рублей, хотя обычный взнос составляет 350 рублей. При этом, по словам собственников, за капремонт они платили без задержек. После оказалось, что на квартирах — долги. Мэрия Брянска не оплачивала капитальный ремонт, а теперь по закону задолженность перешла собственникам. В фонде капитального ремонта заявили, что пытаются взыскать с администрации задолженность. Однако уточнили, что перерасчет будет произведен только в случае погашения. Пока же жители обязаны оплачивать квитанции.

Читайте ранее в этом сюжете: Брянская прокуратура заинтересовалась долгами мэрии за капремонт

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