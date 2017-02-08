Киргизские власти сэкономили около 7,8 млрд рублей благодаря тендерам

Бишкек, , 15:53 — REGNUM В 2016 году расходы государственного бюджета Киргизии по статье «капитальные вложения» составили 8,3 млрд сомов (7,09 млрд рублей), еще 10,9 млрд сомов (9,31 млрд) — по Программе госинвестиций. Об этом заявил министр финансов Адылбек Касымалиев, выступая на пресс-конференции сегодня, 8 февраля.

Высокопоставленный чиновник отметил, что в 2015 году республиканская казна потратила на капвложения лишь 4,7 млрд сомов (4,02 млрд рублей). Рост затрат связан с тем, что в минувшем году было построено 97 крупных инфраструктурных объектов, среди которых одними из самых затратных оказались ипподром и автомобильные дороги.

Также глава Минфина заострил внимание на том, что в 2016 году в стране прошли 44 070 тендеров, связанных с осуществлением государственных закупок. Потрачено при этом было 43,5 млрд сомов (37,18 млрд рублей).

«Расходы за счет республиканского бюджета министерств и ведомств — 18,8 млрд сомов (16,07 млрд рублей). Экономия благодаря госзакупкам составила 2,9 млрд сомов (около 2,48 млрд рублей). Расходы местных органов из местного бюджета — 7,5 млрд сомов (6,41 млрд рублей), экономия составила 1,8 млрд сомов (порядка 1,54 млрд рублей). Госпредприятиям потребовалось 5,2 млрд сомов (4,44 млрд рублей). Экономия составила — 1,2 млрд сомов (1,02 млрд рублей). Акционерным обществам с госдолей более 50% потребовалось 12 млрд сомов (10,25 млрд рублей). Экономия составила 3,2 млрд сомов (2,73 млрд рублей)», — пояснил Адылбек Касымалиев.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в 2016 году дефицит государственной казны Киргизии сложился на уровне 20,9 млрд сомов (17,86 млрд рублей по текущему курсу) или 4,5% к ВВП этой среднеазиатской страны. В соответствии с прогнозами, по итогам 2017 года этот показатель должен будет достигнуть 23,3 млрд сомов (19,91 млрд рублей), что по отношению к ВВП составит 4,7%.

Отметим, что в минувшем году размер государственного долга Киргизии был равен $4 млрд 105 млн (около 242,99 млрд рублей) или 57,2% к ВВП. При этом внутренний госдолг составил $322,7 млн (19,1 млрд рублей), а внешний — свыше $3 млрд 782,7 млн (223,91 млрд рублей). На обслуживание госдолга в 2016 году было потрачено 20,6 млрд сомов (17,6 млрд рублей). В соответствии с киргизским законодательством, объем внешнего долга не должен превышать 60% от ВВП.