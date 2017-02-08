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В ОНФ увидели признаки коррупции в госзакупках в Подмосковье

Экономика
Тесные связи директора государственного учреждения культуры с двумя компаниями, могут являться причиной их постоянных побед на тендерах, которые проводит данное учреждение

Красногорск, 8 февраля 2017, 16:00 — REGNUM  В ходе мониторинга госзакупок эксперты Народного фронта (ОНФ) обнаружили, что государственное автономное учреждение культуры Московской области «Центр культурных инициатив» (ЦКИ) с конца 2015 по 2016 год заключило 26 контрактов почти на 127 млн рублей с компаниями, связанными с директором центра, сообщается 7 февраля на портале общественного движения.

Как установили активисты ОНФ, ранее соучредителем одной из компаний — победительниц конкурса была сама директор ЦКИ. Еще одна компания, регулярно выигрывающая тендеры ЦКИ, также связана с директором центра, поскольку ее собственником является основатель компании, в которой директор ЦКИ являлась соучредителем. Таким образом, эксперты ОНФ предполагают, что у директора Центра культурных инициатив может быть личная заинтересованность в продвижении интересов именно этих компаний-победительниц, принадлежащих бывшим партнерам по бизнесу.

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«Фактически центр стал ресурсом развития для коммерческих компаний, аффилированных с его руководством. В связи с этим региональное отделение ОНФ направило обращение в прокуратуру области для проведения проверки исполнения законодательства в сфере закупок, а также министру культуры области с просьбой разобраться в ситуации. Кроме того, эксперты ОНФ обратились в областное управление ФАС для проведения проверки на предмет выявления сговора директора центра с руководством компаний-победительниц и нарушения федерального законодательства. В заявлении в ГУ МВД по Московской области региональное отделение ОНФ сообщило о выявленных признаках состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, для проведения необходимых следственных действий. Недопустимо, чтобы средства для реализации государственных контрактов расходовались неэффективно», — заключил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Алексей Малый.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первая претензия, с которой «фронтовики» обращаются к властям Подмосковья. В свое время общественники обращали внимание на катастрофическую нехватку врачей в области и изношенный парк машин скорой помощи. «В Подмосковье не хватает врачей общей практики — по официальной статистике: 40 тысяч врачей и 270 тысяч медицинских сестер. Более 60% специалистов — люди пенсионного возраста», — указывали весной 2015 года эксперты ОНФ.

Не менее горячую дискуссию вызвала и инициатива руководства региона отменить льготы на проезд для незащищенных групп населения. И это при том, что как выяснили в Народном фронте, в это же самое время на информационную поддержку регионального правительства предполагалось выделить 5,6 млрд рублей.

Подробности читайте здесь: ОНФ: В Подмосковье не решается проблема нехватки врачей

И здесь: ОНФ: Власти Подмосковья тратят слишком много денег на СМИ

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Государственные закупки
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