В Центральной России отремонтируют более 300 км федеральных дорог

Москва, , 15:41 — REGNUM В 2017 году в России отремонтируют 37 участков федеральных дорог Центрального региона общей протяженностью 303 километра. Кроме того, запланирован капитальный ремонт 32 километров федеральных трасс в Московской и Тульской областях, сообщили в Росавтодоре.

Основной фронт работ будет выполнен в Московской области: дорожники приведут в порядок 284 километра подмосковных трасс. Еще 19 километров отремонтируют в Калужской области.

Наибольший объем работ придется на автодорогу М-5 «Урал»: общая протяженность ремонтируемого участка составит 103 километра. На федеральной трассе А-108 «МБК» будет обновлено 63 километра, на А-107 «ММК» — 47 километров.

Дорожники укрепят обочины, отремонтируют площадки для стоянки автотранспорта, проведут замену покрытия дорог и нанесут разметку. Также будут установлены новые знаки с усиленной светоотражающей пленкой и барьерное ограждение. Для удобства пешеходов приведут в порядок тротуары и автобусные остановки.

Кроме того, капитальный ремонт пройдет на двух участках федеральной дороги А-108 «МБК» в Дмитровском и Орехово-Зуевском районах Московской области, а также шести отрезках трассы Р-22 «Каспий» на границе Московской и Тульской областей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году, благодаря первым сборам системы «Платон», удалось отремонтировать более 1000 километров самых проблемных дорог в 40 регионах и городах. Данная практика с 2017 года будет продолжена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

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