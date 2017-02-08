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Путин заверил главу Volkswagen Group в помощи концерну на рынке РФ

Экономика
У концерна имеется ряд сложностей, связанных с реализацией продукции

Москва, 8 февраля 2017, 15:31 — REGNUM  Президент России Владимир Путин в Кремле обсудил с председателем правления Volkswagen Group Маттиасом Мюллером проблемы концерна в России.

Путин, открывая встречу, отметил, что у концерна в России есть ряд сложностей, связанных с реализацией продукции. «Поэтому готовы с вами всегда обсуждать имеющиеся вопросы для того, чтобы помочь вам и дальше развиваться на нашем рынке», — сказал он.

Глава государства напомнил, что объем продаж Volkswagen Group в России составляет 11% на рынке страны, около 10% от произведенной в стране продукции идет на экспорт.

Мюллер со своей стороны отметил, что объем инвестиций концерна составляет более 1 млрд 850 млн евро. «Мы довольны нашим сотрудничеством, рады сегодня возможности пообщаться, обсудить развитие автомобильной промышленности в России», — сказал глава концерна.

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Автопром
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