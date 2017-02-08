Савченко: Белгородская область «не чувствовала кризиса» в 2016 году

Глава региона подвел экономические итоги года и заявил о намерении баллотироваться еще на один срок

Белгород, , 15:07 — REGNUM Губернатор Белгородской области Евгений Савченко подвел итоги социально-экономического развития региона в 2016 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, традиционная пресс-конференция главы региона состоялась 8 февраля.

Как уже сообщалось, на встрече с журналистами Савченко в первую очередь опроверг слухи о своей отставке, назвав их «домыслами», и заявил о своем намерении избираться на следующий срок. «Срок моих полномочий истекает в октябре 2017 года, выборы губернатора состоятся в сентябре. В соответствии с действующим законодательством мне ничего не мешает баллотироваться на очередной срок, я имею на это право. Хочу сообщить, что я планирую воспользоваться этим правом», — заявил Евгений Савченко.

Прошедший 2016 год губернатор охарактеризовал как «успешный по многим показателям». «Если говорить об экономике, то наша область не чувствовала никакого кризиса, экономика на протяжении нескольких десятилетий развивается стабильно и поступательно, и 2016 год не был никаким исключением», — отметил он.

Индекс промышленного производства в Белгородской области составил 4,7%, показатель роста сельского хозяйства составил 6,5%. Урожай, собранный в 2016 году аграриями региона, стал рекордным и составил четыре миллиона тонн. Урожайность составила более 50 центнеров с гектара.

«Нам удалось сохранить объем инвестиций, мы не упали по сравнению с предыдущими годами. Еще один интересный показатель, который является неким экономическим барометром — сколько товаров люди покупают, какова динамика товарооборота. Я хочу сказать, что за прошлый год у нас оборот розничной торговли в сопоставимых ценах, то есть в товарной массе, увеличился на 1,7%. Вот это, я считаю, очень важный показатель, который отражает реальное экономическое состояние населения Белгородской области», — подвел итог Савченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новость о том, что губернатор «неожиданно» назначил пресс-конференцию на 8 февраля, стала причиной слухов об отставке Савченко. Некоторые СМИ, не дождавшись итогов пресс-конференции, заранее объявили об уходе белгородского губернатора.

Евгений Савченко руководит регионом уже более 23 лет. Он возглавил администрацию Белгородской области в 1993 году по назначению президента Бориса Ельцина, победил на выборах в 1995 году, а также в 1999 и 2003. В 2007 году кандидатуру Савченко на пост главы региона внес президент Владимир Путин и утвердили депутаты регионального парламента. На губернаторских выборах 14 октября 2012 года Евгений Савченко снова одержал победу, получив 77,64% голосов избирателей. При этом эксперты считают, что на грядущих выборах в 2017 году у него есть все шансы снова одержать победу.

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