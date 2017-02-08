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Новую насосную станцию в Великом Новгороде построят в рамках концессии

Экономика
Насосная станция нужна для нового жилого микрорайона в Деревяницах

Великий Новгород, 8 февраля 2017, 15:00 — REGNUM  Насосную станцию для обеспечения нужд новой застройки Деревяницкого жилого микрорайона в Великом Новгороде планируют построить с привлечением средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе думы Великого Новгорода, 7 февраля состоялись думские слушания по вопросу заключения концессионного соглашения — только при таких условиях возможно получить финансовую поддержку от Фонда ЖКХ.

«В связи с тем, что с 1 января 2018 года Фонд прекращает свою деятельность, срок реализации проекта ограничен 31 декабря 2017 года», — отметили в гордуме.

Как следует из документов, стоимость строительства насосной станции III подъёма составляет 171,8 млн рублей. Из средств Фонда ЖКХ планируется получить 103,1 млн рублей субсидии, ещё 40,7 млн рублей. — средства концессионера, а 27,96 млн рублей — бюджетное софинансирование. Планируется, что возмещение затрат концессионера будет происходить в ходе эксплуатации насосной станции концессионером за счет тарифа на водоснабжение для МУП «Новгородский водоканал».

На думских слушаниях депутаты отметили, что предложенные условия соглашения не позволяют в полной мере определить влияние концессии на формирование тарифной политики. В частности, не ясно, под какой процент концессионеры смогут привлечь кредитные средства на строительство станции, ведь впоследствии за них придётся рассчитываться всем жителям областного центра, так как конечная сумма будет заложена в тариф на водоснабжение. Кроме того, недостаточно чётко прописан механизм возврата затраченных финансов на строительство и эксплуатацию насосной станции.

Депутаты дали поручение мэрии предоставить экономическое обоснование указанному в соглашении сроку концессии. В нынешней редакции документа он обозначен 14 годами (год на строительство, 13 — на эксплуатацию).Вице-спикер Евгений Кузиков также выразил обеспокоенность тем, что концессионеры по условиям нынешней редакции соглашения смогут использовать выделенный участок земли под строительство других объектов, не предусмотренных документом. Условия концессионного соглашения будут пересмотрены.

Мэрии дали срок до 9 февраля предоставить в думу доработанный проект, чтобы уже на следующей неделе собрать внеочередное заседание городского парламента по этому вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в концессию было передано МУП «Теплоэнерго», обеспечивающее теплоснабжение Великого Новгорода. Концессионное соглашение заключено на 25 лет, в первые пять лет из которых концессионер (ООО «Тепловая компания «Новгородская») обязан за свой счёт провести модернизацию устаревшего оборудования на 2 млрд рублей.

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Реформа ЖКХ
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