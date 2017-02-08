Среда, 08 Февраля 2017 года
14:35:20 МСК

В ГД указали правительству на нарушения норм о перераспределении средств

Экономика
В Госдуме указали правительству на невозможность распределения средств без парламентского контроля

Москва, 8 февраля 2017, 14:27 — REGNUM  В Госдуме отмечают нарушения правительством РФ закона о парламентском контроле в ходе принятия нормативных актов и распределения средств по программе строительства школ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, о таких нарушениях рассказал в ходе «правительственного часа» председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Он указал на то, что в последнее время в практике социального блока имеет место вынесение вопросов на заседание правительства РФ для принятия нормативных актов без рассмотрения на трехсторонней комиссии, что является нарушением Бюджетного кодекса. «Вопросы социальной политики всегда были в центре внимания «Единой России» и парламента. Но хотелось бы обратить внимание, что в последнее время в практике социального блока стало вынесение вопросов на правительство для принятия нормативных актов без рассмотрения на трехсторонней комиссии, хотя по закону это обязательно», — говорит Макаров.

Последним таким случаем стали вопросы, связанные со строительством школ, указал он. «Обращаю внимание: первое — 1 млрд 100 млн. Потом еще 430 млн, от которых регионы отказались, были перераспределены правительством по вашему личному распоряжению несмотря на отрицательное заключение Счетной палаты, которая говорила о том, что министерство не имеет права этого делать. И в принципе это перераспределение может быть и после того, как было достигнуто совместное с правительством решение о внесении изменений в бюджет. Эти средства были перенесены на следующий год на те же цели», — заявил Макаров, обращаясь к вице-премьеру Ольге Голодец.

По словам депутата, такая практика должна быть изменена. «Нарушение закона о бюджете, нарушение Бюджетного кодекса, нарушение закона о парламентском контроле. Вопрос даже не в уважении к парламенту или к закону — вопрос в том, что если бы мы рассматривали, как того требует закон, на трехсторонней комиссии, может быть, сегодня мы говорили бы не только об огромных успехах — которые действительно есть — но говорили бы и о проблемах», — отметил он.

В числе таких проблем Макаров назвал срыв строительства перинатальных центров «несмотря на то, что все эти средства были выделены», а также замечания Счетной палаты, которые «реальны и которые парламент рассматривал». «Мне кажется, это требует специального отражения в постановлении Государственной думы, и эта практика требует серьезного изменения», — считает парламентарий.

Отвечая Макарову, Голодец отметила, что в 2016 году «правительство и субъекты РФ были поставлены в очень жесткие условия бюджетного цикла, особенно когда в прошлом году бюджетный цикл был годовым, и когда на программу (строительства и реконструкции школ) выделяется не 50 млрд, как было запланировано, а 25 млрд». «Да, распределение денег было, и оно было обсуждено на правительстве, в том числе, было заключение отрицательное, и его тоже отдельно на правительстве обсуждали», — рассказала она.

Часть регионов успели ввести свои школы в прошлом, 2016 году, сообщила Голодец. «Все регионы, которые не успели справиться с программой в прошлом году, участвуют в ней в этом году. Поэтому сегодня тема сроков исполнения этой программы над нами довлеет, это не вопрос наших пожеланий, взаимоотношений, это вопрос возможности наших детей получать нормальное качественное школьное образование», — ответила она.

Со своей стороны, председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на верховенство норм закона. «Андрей Михайлович (Макаров) говорил о соблюдении норм закона». «Никакая задача не может ставить под сомнение исполнение закона, потому что закон превыше всего. Даже если какая-то цель благая стоит, — нужно действовать во исполнение норм закона, потому что мы живем в правовом государстве. Об этом он сказал. Что касается помощи и содействия в реализации программ, конечно, Дума заинтересована и будет делать все для этого, тем более это программы, которые реализуются в округах, там, где люди избирались», — подчеркнул Володин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
Главное сегодня
NB!
08.02.17
МВД Украины: Следующими за Гиви будут Захарченко и Плотницкий
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Президент РФ подписал закон по расширению полномочий Счетной палаты
МоскваРоссия Счетная палата РФ Экономика
NB!
08.02.17
ФАС предлагает указом снижать государственное участие в экономике
МоскваРоссия Борьба с монополизацией в экономике Экономика
NB!
08.02.17
Песков о проведении Высшего госсовета Союзного государства: «Нет пока даты»
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
08.02.17
В Кремле прокомментировали планы США о пересмотре ядерной доктрины
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
08.02.17
Повышение пенсионного возраста в правительстве не рассматривается — Голодец
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Экономика
NB!
08.02.17
Синхрон войны: «Убийство Моторолы и Гиви — почерк один»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Директора Пулковской обсерватории проверят после согласования им новостроек
Санкт-ПетербургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
08.02.17
Бои в Донбассе: ДНР просит перемирия после гибели Гиви. Киев отказал
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Мария МамиконянБольшая стирка, или Как выполнить поручение Путина без профанации
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
08.02.17
МЧС: более 9 тыс. крымчан остались без света
СимферопольРоссия Аварии на электросетях Происшествия
NB!
08.02.17
Песков: Убийство Гиви — попытка дестабилизировать ситуацию в Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Станислав СтремидловскийВсемирная церковь: новые успехи Ватикана в 2017 году — реальность и прогноз
Ватикан Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
08.02.17
Украина пытается вооружиться в Азербайджане: подробности и комментарии
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
МИД РФ разочарован выдачей блогера Лапшина Азербайджану
МоскваРоссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
08.02.17
В России сократилось число партий, которые могут участвовать в выборах
МоскваРоссия Партийное строительство Политика
NB!
08.02.17
Владимирцы создали очереди в жилинспекции из-за роста оплаты за ОДН
ВладимирРоссия Регулирование в жилищно-коммунальной сфере Экономика
NB!
08.02.17
Станислав СтремидловскийК чему приведет «развод» Польши с Германией и Евросоюзом
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
08.02.17
Убийство Гиви в Донецке: подробности
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Законопроект о бессрочной бесплатной приватизации жилья прошел II чтение ГД
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
08.02.17
Не дождетесь: белгородский губернатор опроверг слухи о своей отставке
БелгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Полпредом Чувашии при президенте РФ стал экс-чиновник и советник Улюкаева
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное