В ГД указали правительству на нарушения норм о перераспределении средств

Москва, , 14:27 — REGNUM В Госдуме отмечают нарушения правительством РФ закона о парламентском контроле в ходе принятия нормативных актов и распределения средств по программе строительства школ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, о таких нарушениях рассказал в ходе «правительственного часа» председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Он указал на то, что в последнее время в практике социального блока имеет место вынесение вопросов на заседание правительства РФ для принятия нормативных актов без рассмотрения на трехсторонней комиссии, что является нарушением Бюджетного кодекса. «Вопросы социальной политики всегда были в центре внимания «Единой России» и парламента. Но хотелось бы обратить внимание, что в последнее время в практике социального блока стало вынесение вопросов на правительство для принятия нормативных актов без рассмотрения на трехсторонней комиссии, хотя по закону это обязательно», — говорит Макаров.

Последним таким случаем стали вопросы, связанные со строительством школ, указал он. «Обращаю внимание: первое — 1 млрд 100 млн. Потом еще 430 млн, от которых регионы отказались, были перераспределены правительством по вашему личному распоряжению несмотря на отрицательное заключение Счетной палаты, которая говорила о том, что министерство не имеет права этого делать. И в принципе это перераспределение может быть и после того, как было достигнуто совместное с правительством решение о внесении изменений в бюджет. Эти средства были перенесены на следующий год на те же цели», — заявил Макаров, обращаясь к вице-премьеру Ольге Голодец.

По словам депутата, такая практика должна быть изменена. «Нарушение закона о бюджете, нарушение Бюджетного кодекса, нарушение закона о парламентском контроле. Вопрос даже не в уважении к парламенту или к закону — вопрос в том, что если бы мы рассматривали, как того требует закон, на трехсторонней комиссии, может быть, сегодня мы говорили бы не только об огромных успехах — которые действительно есть — но говорили бы и о проблемах», — отметил он.

В числе таких проблем Макаров назвал срыв строительства перинатальных центров «несмотря на то, что все эти средства были выделены», а также замечания Счетной палаты, которые «реальны и которые парламент рассматривал». «Мне кажется, это требует специального отражения в постановлении Государственной думы, и эта практика требует серьезного изменения», — считает парламентарий.

Отвечая Макарову, Голодец отметила, что в 2016 году «правительство и субъекты РФ были поставлены в очень жесткие условия бюджетного цикла, особенно когда в прошлом году бюджетный цикл был годовым, и когда на программу (строительства и реконструкции школ) выделяется не 50 млрд, как было запланировано, а 25 млрд». «Да, распределение денег было, и оно было обсуждено на правительстве, в том числе, было заключение отрицательное, и его тоже отдельно на правительстве обсуждали», — рассказала она.

Часть регионов успели ввести свои школы в прошлом, 2016 году, сообщила Голодец. «Все регионы, которые не успели справиться с программой в прошлом году, участвуют в ней в этом году. Поэтому сегодня тема сроков исполнения этой программы над нами довлеет, это не вопрос наших пожеланий, взаимоотношений, это вопрос возможности наших детей получать нормальное качественное школьное образование», — ответила она.

Со своей стороны, председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на верховенство норм закона. «Андрей Михайлович (Макаров) говорил о соблюдении норм закона». «Никакая задача не может ставить под сомнение исполнение закона, потому что закон превыше всего. Даже если какая-то цель благая стоит, — нужно действовать во исполнение норм закона, потому что мы живем в правовом государстве. Об этом он сказал. Что касается помощи и содействия в реализации программ, конечно, Дума заинтересована и будет делать все для этого, тем более это программы, которые реализуются в округах, там, где люди избирались», — подчеркнул Володин.