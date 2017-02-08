Субсидия для предпринимателей в 400 млн поставила брянские власти в тупик

Брянск, , 14:17 — REGNUM В Брянской области в 2017 году будет выделено 429 млн рублей на поддержку среднего и малого бизнеса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Брянской области. Из них 354 млн рублей — деньги из федерального бюджета. Однако такая большая сумма не только порадовала региональные власти, но и вскрыла проблемы, которые есть в районах области.

На проблемы обратил внимание председатель Брянской областной думы Владимир Попков. Как сообщает пресс-служба, он акцентировал внимание глав районов на необходимость активнее поддерживать малый и средний бизнес и создавать условия для его развития. СМИ развили тему, сообщив, что депутат и вовсе заявил о том, что нужно отрабатывать систему грантов.

«Надо, чтобы в районах были заинтересованы в этой работе. Когда начинаем распределять гранты, то не знаем, кому давать. Систему их выдачи надо отработать», — цитирует газета «Брянские новости» главу регионального парламента.

Отметим, что в 2016 году региональные предприниматели получили поддержку по нескольким направлениям. Это лизинг оборудования, работа среднего и малого бизнеса в моногородах, развитие молодежного предпринимательства. Кроме того, правительство субсидировало процентную ставку по кредитам.