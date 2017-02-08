Падение доходов на Дальнем Востоке превысило среднероссийское — Голодец

На Дальнем Востоке растут прибыли, идут инвестиции, а доходы населения падают, это должно быть исправлено, отметила вице-премьер

Москва, , 14:09 — REGNUM Падение доходов населения на Дальнем Востоке превзошло среднероссийские показатели. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом заявила замглавы правительства РФ Ольга Голодец в Госдуме.

«То, насколько упали доходы на Дальнем Востоке, превзошло среднероссийские показатели», — констатировала Голодец.

Она сообщила, что Минвостокразвития внесло в правительство так называемую демографическую концепцию.

«И позиция всего социального блока, — что в этой программе должны быть четко обозначены пути повышения доходов населения», — сказала Голодец.

«На Дальнем Востоке растут прибыли, идут инвестиции, а доходы населения падают, это должно быть исправлено», — считает представитель правительства.