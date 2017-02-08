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«Нефтедобытчики могут продолжить сокращать производство до конца года»

Экономика
Видя эффективность от сделки, страны-производители черного золота вполне могут пойти на такой шаг, считает эксперт

Тегеран, 8 февраля 2017, 14:08 — REGNUM  Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и 11 нефтедобывающих государств, не входящих в картель, вполне могут договориться о том, чтобы продлить соглашение о сокращении объемов добычи черного золота до конца 2017 года. Потому как эта сделка уже доказала свою эффективность, способствуя нормализации ситуации на рынке. Об этом сегодня, 8 февраля, ИА REGNUM заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Напомним, что ранее министр нефти Ирана Бижан Зангане призвал ОПЕК и других стран-производителей нефти, заключивших соглашение об уменьшении добычи энергоносителя, продолжить его во второй половине текущего года. Он отметил, что это предложение должно быть оценено и обсуждено.

Ранее нефтедобытчики договорились начать исполнять условия сделки с 1 января по июнь 2017 года. Однако изначально предполагалось, что при необходимости сделка может быть продолжена и на последующие шесть месяцев текущего года.

«Я думаю, что это реально», — сказал Пикин, комментируя заявление иранского министра.

Эксперт обратил внимание на то, что соглашение по уменьшению добычи нефти реализовано уже более чем на 80%. Поэтому предложение о продлении сделки — правильная тактика, поскольку таким образом может произойти окончательная стабилизация на рынке.

В то же время сам Тегеран, призывающий другие страны продлить время действия сделки, сам в ней в полной мере не участвует. Так, Иран долго отстаивал свое право не участвовать в соглашении и в итоге получил возможность даже немного нарастить нефтепроизводство в рамках договоренностей.

«Понятно, что позиция Ирана очень хорошая. Потому что, по сути, за счет действий других участников ситуация на рынке стабилизируется, цена на нефть растет, а Иран ничего не должен снижать. Он даже чуть-чуть увеличил добычу, исходя из той квоты, которую ему дали», — подчеркнул директор Фонда энергоразвития.

То есть позиция иранской стороны вполне логична. Она заключается в том, чтобы призывать других участников придерживаться соглашения, тем самым обеспечив нормальный уровень цен. Также аналитик отметил, что летом этого года может состояться встреча ОПЕК, на которой участники соглашения попытаются склонить Иран на участие в сделке. В этом случае все зависит от того, насколько сам Тегеран будет готов к переговорам по этому поводу.

«В целом та ситуация, которая сейчас есть, она весьма устойчивая. Ее продление, можно сказать, здравая идея. Думаю, договориться, когда Иран (согласится принять участие в сделке — прим.ред.) проще», — подытожил Сергей Пикин.

Ранее также президент ОПЕК, министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада заявил, что рынок нефти «хорошо реагирует» на снижение добычи ведущими производителями.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран: ОПЕК стоит продлить соглашение по сокращению нефти до конца 2017 года

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