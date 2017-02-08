Профицит торгового баланса РФ снизился за год в 1,5 раза

Москва, , 14:00 — REGNUM За минувший год положительное сальдо торгового баланса РФ сократилось да $103,9 миллиардов — в полтора раза. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Уточняется, что за год на 17% снизился экспорт российских товаров. На конец года его объём составил $287,6 миллиардов.

Импорт также сократился — до $183,6 миллиардов ( — 0,4%). Cократился на 11,2% и внешнеторговый оборот: в 2016 году он составил $471,2 миллиарда.

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