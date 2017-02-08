ЦБ РФ повысил курс доллара до 59,51 рубля

Евро вырос на 21,05 копейки — до 63,4467 рубля

Москва, , 14:00 — REGNUM Банк России вновь повысил официальные курсы основных валют к рублю, говорится в сообщении регулятора.

Доллар США подорожал на 31,96 копейки и составил 59,5129 рубля. Евро вырос на 21,05 копейки — до 63,4467 рубля.

Днем ранее курс доллара США вырос к рублю на 48,12 копейки. Ослабление российской валюты было обусловлено общим укреплением американского доллара на рынке форекс и снижением цен на нефть.

Кроме того, ЦБ РФ с 7 февраля по 6 марта будет ежедневно на валютном рынке покупать доллары для Минфина на сумму 6,281 млрд рублей. Минфин на эти операции выделил 113,059 млрд рублей.

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