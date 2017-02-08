Воронежский мехзавод ждет комплексный аудит

Воронеж, , 13:56 — REGNUM Все юридические процедуры по вхождению Воронежского механического завода в структуру НПО «Энергомаш» должны быть завершены в течение первого полугодия 2017 года. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВМЗ, заявил 8 февраля в ходе визита на предприятие генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов.

По словам Арбузова, вхождение Воронежского мехзавода в структуру НПО «Энергомаш» было запланировано еще на этапе формирования интегрированной структуры. Однако «в отличие от АО КБХА и ПАО «Протон-ПМ», ВМЗ должен был быть включен в интеграцию уже после акционирования ГКНПЦ имени М.В. Хруничева. Сейчас принято решение о реализации этих намерений по ускоренной процедуре».

В настоящее время, добавил Арбузов, предстоит «найти оптимальное решение по созданию и внедрению лучших практик в области систем качества и технической политики, подобрать максимально взвешенный подход к вопросам создания единой производственной конфигурации ВМЗ и КБХА». В результате принятые меры должны обеспечить наибольшую эффективность производства.

В ближайшие два-три месяца специалисты «Энергомаша» и Роскосмоса проведут на воронежском предприятии комплексный аудит, который затронет как финансовую и закупочную деятельность, так и производственные и технологические систему. Проверке подвергнется система менеджмента качества и кадровая политика завода. После этого планируется разработать максимально эффективный план развития ВМЗ.

«У нас есть полное представление о состоянии дел в производстве гражданской продукции на других предприятиях ракетного двигателестроения. На основании этой информации мы приложим все усилия по развитию ВМЗ. Кроме того, место ВМЗ в общей структуре кооперации по производству жидкостных ракетных двигателей будет определено с учетом наиболее развитых компетенций завода», — добавил Арбузов.

Руководитель НПО «Энергомаш» добавил, что, по данным на 2016 год средняя зарплата рабочих на Воронежском мехзаводе составляла 30 тыс. рублей. «Нам важно сохранить коллектив. И мы будем способствовать тому, чтобы заработная плата росла», — подчеркнул Арбузов.

Воронежский механический завод специализируется на производстве ракетных двигателей на жидком топливе для РН «Союз», «Союз-2», «Протон-М», а также транспортно-грузовых кораблей «Прогресс-МС» и транспортно-пилотируемых кораблей серии «Союз-МС». На предприятии работают 4 тыс. 865 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что Роскосмос отозвал на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Поводом стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. При анализе выяснилось, что при производстве ракет-носителей «Протон-М» вместо штатного использовался другой припой.

28 января Воронеж с внеплановой поездкой посетил вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин. Он провел на «Воронежском механическом заводе» совещание по вопросам перспектив развития отрасли и по проблемам качества продукции. По итогам совещания Дмитрий Рогозин заявил, что «все виновные в подмене технологии и документации будут жёстко наказаны. Три «Протона-М» будут разобраны. Двигатели 2 и 3 ступеней заменены». Соответственно, пуски «Протон-М» будут отложены на 3,5 месяца.

После совещания стало известно, что Воронежский механический завод будет передан в управление научно-производственному объединению «Энергомаш». Ранее под управление «Энергомаша» было передано другой воронежское предприятие космической отрасли — Конструкторское бюро Химавтоматики.

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