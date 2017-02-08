Объем инвестиций КНР в экономики США и Европы удвоился по итогам 2016 года

Более половины китайских инвестиций в Европу приходятся на Германию и Великобританию

Пекин, , 13:36 — REGNUM Согласно последним данным, опубликованным международной организацией Baker McKenzie, суммарный объем китайских инвестиций в североамериканские и европейские проекты по 2016 г. составил $92,2 млрд, продемонстрировав рост в 130% по сравнению с показателями 2015 г.

Впервые с 2013 г. китайские инвесторы вложили больше денег в проекты на территории Северной Америки, а не Европы. Около 94% всех инвестированных средств были направлены в США. Объем инвестиций в экономику Канады увеличился на 120%, достигнув максимума за последние 3 года, пишет «Синьхуа».

В Европе инвесторы из КНР сделали свой выбор в пользу Германии и Великобритании — на долю данных государств приходится около половины от общего объема китайских инвестиций в Европу. Наибольший интерес для китайских инвесторов представляют сферы IT, инфраструктурные и энергетические проекты.

Рост объема китайских инвестиций происходит на фоне увеличения объема прямых инвестиций иностранных государств. В период с января по октябрь 2016 г. объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая составил 666,3 млрд. юаней. Главными инвесторами в китайскую экономику по-прежнему остаются Соединенные Штаты, Евросоюз и Япония.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за первые 11 месяцев 2016 г. объем прямых китайских инвестиций увеличился на 55,3% и составил 1,07 трлн юаней.

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