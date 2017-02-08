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Платным парковкам быть: власти Воронежа ищут концессионера

Экономика
Час стоянки в центре города обойдется в 40 рублей

Воронеж, 8 февраля 2017, 13:33 — REGNUM  Платные парковки в Воронеже, создание которых обсуждается в течение почти двух лет, все же появятся. Об этом говорилось 7 февраля на совещании в администрации города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В частности, глава города Александр Гусев сообщил, что конкурс на поиск концессионера для создания платных парковок будет объявлен в ближайшие недели. Как отмечалось, городские власти остановились именно на варианте концессионного соглашения, поскольку в этом случае бюджет Воронежа не понесет затрат, которые оцениваются в сумму не менее 100 млн рублей. Второй аргумент, которые приводит мэрия, — «заниматься этой сферой будут опытные специалисты, имеющие необходимые практику и навыки».

В настоящее время подготовка концессионного соглашения завершается — дело за инвестором. В соответствии с проектом соглашения, концессионер будет обязан создать в городе систему управления платными городскими парковками, установить соответствующие дорожные знаки, нанести разметку, установить паркоматы, информационные щиты о порядке и способах оплаты, приобрести и установить комплексы фиксации нарушений, а в дальнейшем — содержать парковочные места.

Уже определены ориентировочные границы парковочного пространства — оно охватит территорию от Университетской площади до площади Застава и от улицы Бахметьева до виадука у остановки «Работница». Список улиц обещают утвердить в ближайшее время.

Что касается стоимости, то, как заверили в мэрии, за час парковки воронежцы не заплатят более 40 рублей. Стоянка в течение 15 минут будет бесплатной. Льготы на парковку получат ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и их сопровождающие, спецтранспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах по созданию платных парковок в центре Воронежа стало известно в октябре 2015 года. Изначально власти города рассчитывали реализовать этот проект собственными силами, однако позже заявили, что рассматривается и вопрос привлечения к проекту частного инвестора.

Платные парковки в Воронеже: муниципальные или частные?

Воронежские власти не намерены «тянуть» с платными парковками

Осенью 2016 года представители мэрии внезапно заявили, что с созданием платных парковок спешить не намерены — чтобы избежать ошибок и учесть опыт регионов, где такие парковки уже действуют.

Речь, отметим, не идет о создании новых парковочных мест — деньги воронежцам придется платить за возможность поставить машину все там же, на обочине или в карманах. Основным аргументом сторонников платной парковки является разгрузка дорог в центре города — сегодня они заставлены автомобилями.

Платные парковки в последние несколько лет созданы во многих российских городах ‑ и этот процесс назвать беспроблемным сложно. Например, в Туле за год работы парковки принесли только убытки. Такая же ситуация — в Санкт-Петербурге. А в Саратове недовольство жителей заставило депутатов отклонить инициативу мэрии о введении платного парковочного пространства.

Читайте ранее в этом сюжете: Воронежские власти ищут арендаторов на землю под платные парковки

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Платные парковки
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