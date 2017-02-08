Заброшенной территории тракторного завода в Волгограде дадут новую жизнь

Волгоград, , 13:30 — REGNUM В Волгограде может появиться новый благоустроенный микрорайон, обеспеченный транспортной, социальной и инженерной инфраструктурой. Такая перспектива есть у участка земли площадью 158 гектаров в Тракторозаводском районе областного центра. В него входят неиспользуемые сегодня земельные участки Волгоградского тракторного завода, законсервированного в 80-е годы прошлого столетия, — северная площадка и прибрежный корпус, а также территория бывшего кислородного завода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Волгограда 8 февраля, эти площади получат новое развитие.

Для этого необходимо сначала придать неиспользуемым землям статус территории комплексного и устойчивого развития и внести соответствующие изменения в правила землепользования и застройки. Этот вопрос власти вынесли на публичные слушания, которые состоятся 10 апреля 2017 года. Затем на этих территориях можно будет строить объекты общественно-делового и культурно-развлекательного назначения, а при условии соблюдения экологических требований — и жилые комплексы с необходимой социальной инфраструктурой.

После определения границ конкретных территорий, входящих в установленную зону, будет разработана документация по планировке, которая уже определит конкретное место для каждого планируемого объекта.