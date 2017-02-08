Среда, 08 Февраля 2017 года
14:34:32 МСК

Ефимов расставил приоритеты в работе департамента экономической политики

Экономика
По словам чиновника все начатые прежним руководством департамента проекты, будут продолжены

Москва, 8 февраля 2017, 13:41 — REGNUM  В Москве в полной мере будет продолжена работа по реализации инвестиционной стратегии, обозначенной до 2025 г. Приоритетными направлениями останутся эффективное налоговое администрирование, контроль над тарифной политикой и повышение эффективности бюджетных расходов, заявил новый глава департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов, сообщила 8 февраля пресс-секретарь Ефимова Татьяна Колесник.

«Также будет продолжена работа по направлению совершенствования миграционного законодательства», — подчеркнул чиновник.

Читайте также: Мэр Москвы Сергей Собянин нашел замену Максиму Решетникову

Во вторник, 7 февраля, указом мэра Москвы Сергея Собянина Владимир Ефимов, был назначен руководителем департамента экономической политики и развития города Москвы. На эту должность он перешел с поста руководителя департамента городского имущества столицы. Прежний глава департамента экономической политики Максим Решетников, по представлению президента России Владимира Путина назначен врио губернатора Пермского края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кадровые перестановки в правительстве Москвы, вызвали одобрение у правозащитников, которые защищают интересы очередников. В частности председатель общественной организации «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова, выразила надежду на то, что с приходом Максима Гамана на место главы департамента городского имущества, вместо Владимира Ефимова, кардинально улучшит эффективность ведомства.

«Очередники Москвы» надеются на то, что новый руководитель наладит эффективную работу в сфере предоставления жилья очередникам, уменьшит время ожидания социального жилья, вернет отдельную очередь на субсидии для многодетных семей и обеспечит реализацию программы «Жилище» в городе Москве», — отметила Мартьянова.

Подробности читайте здесь: Москвичи ждут изменений в жилищной политике города

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
08.02.17
МВД Украины: Следующими за Гиви будут Захарченко и Плотницкий
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Президент РФ подписал закон по расширению полномочий Счетной палаты
МоскваРоссия Счетная палата РФ Экономика
NB!
08.02.17
ФАС предлагает указом снижать государственное участие в экономике
МоскваРоссия Борьба с монополизацией в экономике Экономика
NB!
08.02.17
Песков о проведении Высшего госсовета Союзного государства: «Нет пока даты»
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
08.02.17
В Кремле прокомментировали планы США о пересмотре ядерной доктрины
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
08.02.17
Повышение пенсионного возраста в правительстве не рассматривается — Голодец
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Экономика
NB!
08.02.17
Синхрон войны: «Убийство Моторолы и Гиви — почерк один»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Директора Пулковской обсерватории проверят после согласования им новостроек
Санкт-ПетербургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
08.02.17
Бои в Донбассе: ДНР просит перемирия после гибели Гиви. Киев отказал
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Мария МамиконянБольшая стирка, или Как выполнить поручение Путина без профанации
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
08.02.17
МЧС: более 9 тыс. крымчан остались без света
СимферопольРоссия Аварии на электросетях Происшествия
NB!
08.02.17
Песков: Убийство Гиви — попытка дестабилизировать ситуацию в Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Станислав СтремидловскийВсемирная церковь: новые успехи Ватикана в 2017 году — реальность и прогноз
Ватикан Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
08.02.17
Украина пытается вооружиться в Азербайджане: подробности и комментарии
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
МИД РФ разочарован выдачей блогера Лапшина Азербайджану
МоскваРоссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
08.02.17
В России сократилось число партий, которые могут участвовать в выборах
МоскваРоссия Партийное строительство Политика
NB!
08.02.17
Владимирцы создали очереди в жилинспекции из-за роста оплаты за ОДН
ВладимирРоссия Регулирование в жилищно-коммунальной сфере Экономика
NB!
08.02.17
Станислав СтремидловскийК чему приведет «развод» Польши с Германией и Евросоюзом
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
08.02.17
Убийство Гиви в Донецке: подробности
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Законопроект о бессрочной бесплатной приватизации жилья прошел II чтение ГД
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
08.02.17
Не дождетесь: белгородский губернатор опроверг слухи о своей отставке
БелгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Полпредом Чувашии при президенте РФ стал экс-чиновник и советник Улюкаева
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное