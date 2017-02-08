Ефимов расставил приоритеты в работе департамента экономической политики

По словам чиновника все начатые прежним руководством департамента проекты, будут продолжены

Москва, , 13:41 — REGNUM В Москве в полной мере будет продолжена работа по реализации инвестиционной стратегии, обозначенной до 2025 г. Приоритетными направлениями останутся эффективное налоговое администрирование, контроль над тарифной политикой и повышение эффективности бюджетных расходов, заявил новый глава департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов, сообщила 8 февраля пресс-секретарь Ефимова Татьяна Колесник.

«Также будет продолжена работа по направлению совершенствования миграционного законодательства», — подчеркнул чиновник.

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Во вторник, 7 февраля, указом мэра Москвы Сергея Собянина Владимир Ефимов, был назначен руководителем департамента экономической политики и развития города Москвы. На эту должность он перешел с поста руководителя департамента городского имущества столицы. Прежний глава департамента экономической политики Максим Решетников, по представлению президента России Владимира Путина назначен врио губернатора Пермского края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кадровые перестановки в правительстве Москвы, вызвали одобрение у правозащитников, которые защищают интересы очередников. В частности председатель общественной организации «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова, выразила надежду на то, что с приходом Максима Гамана на место главы департамента городского имущества, вместо Владимира Ефимова, кардинально улучшит эффективность ведомства.

«Очередники Москвы» надеются на то, что новый руководитель наладит эффективную работу в сфере предоставления жилья очередникам, уменьшит время ожидания социального жилья, вернет отдельную очередь на субсидии для многодетных семей и обеспечит реализацию программы «Жилище» в городе Москве», — отметила Мартьянова.

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