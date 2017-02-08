Повышение пенсионного возраста в правительстве не рассматривается — Голодец

Ни в одном проектном документе этого вопроса нет, заверила вице-премьер

Москва, , 13:15 — REGNUM Вопрос повышения пенсионного возраста в настоящий момент в правительстве РФ не рассматривается ни в каком виде. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом заявила в Госдуме замглавы правительства РФ Ольга Голодец, отвечая на вопрос депутата Алексея Диденко (ЛДПР).

«Ответственно заявляю, что вопрос повышения пенсионного возраста в настоящий момент в правительстве не рассматривается ни в каком виде, ни в одном проектном документе его нет», — сказала вице-премьер.