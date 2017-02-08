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В Красноярском крае производство водки увеличилось на 77,4%

Экономика
В целом в регионе в 2016 году объем производства пищевых продуктов, включая напитки, увеличился по сравнению с предыдущим годом на 12,2%

Красноярск, 8 февраля 2017, 13:00 — REGNUM  В 2016 году в Красноярском крае объем производства пищевых продуктов, включая напитки, увеличился по сравнению с 2015 годом на 12,2%, сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате.

Производство мяса и субпродуктов пищевых убойных животных выросло в 2,3 раза и составило 50,9 тысячи тонн; плодоовощных консервов — на 32,7% (6,6 миллиона условных банок); мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы — на 25,9% (11,5 тысячи тонн); макаронных изделий — на 22,4% (2 тысячи тонн); сливочного масла и масляных паст — на 15,9% (4,1 тысячи тонн); сыров и сырных продуктов — на 14,7% (546,6 тонны); цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) — на 8,7% (307,5 тысячи тонн); кондитерских изделий — на 5% (54,7 тысячи тонн); муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смесей из них — на 4% (249,6 тысячи тонн). Производство водки по сравнению с 2015 годом выросло на 77,4%; пива, кроме отходов пивоварения, — на 10,8%.

По данным статистиков, по отдельным видам пищевых продуктов, включая напитки, зафиксировано снижение производства. В частности, в 2016 году по сравнению с 2015-м уменьшился выпуск растительных нерафинированных масел (на 18,4%), составив 988 тонн. Выпуск рыбы, рыбных переработанных и консервированных продуктов снизился на 4,6% (10,4 тысячи тонн). По сравнению с 2015 годом на 5,1% сократилось производство безалкогольных напитков.

В Красноярскстате отметили, что в прошлом году в структуре обрабатывающих производств региона доля отгруженной продукции организациями, занимающимися производством пищевых продуктов, включая напитки, составила 4,8% или 43,9 млрд рублей (в 2015 году — 4,5% или 40,2 млрд рублей).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году объем производства пищевых продуктов, включая напитки, в Красноярском крае сократился по сравнению с 2014 годом на 18,8%. В частности, производство крупы сократилось на 46,8% и составило 1,4 тысячи тонн; мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы — на 41,7% (11,8 тысячи тонн); мяса и субпродуктов пищевых убойных животных — на 28% (11,4 тысячи тонн); цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) — на 23,2% (252,6 тысячи тонн); рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных — на 15,5% (10,9 тысячи тонн); хлеба и хлебобулочных изделий — на 0,1% (109,1 тысячи тонн). Наблюдалось сокращение производства пива, кроме отходов пивоварения, на 73,7%; напитков безалкогольных — на 27,3% и так далее. Однако производство водки за этот период увеличилось по сравнению с 2014 годом на 17,5%.

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Продовольственная безопасность
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