В РФ расширят выбор автомобилей по программе льготного автокредитования

Москва, , 12:52 — REGNUM Минпромторгом России разработаны проекты постановлений правительства РФ о реализации в 2017 г. программ льготного автокредитования, льготного лизинга, а также программы обновления парка автотранспортных средств, сообщили в министерстве.

По итогам 2016 года в рамках программы льготного автокредитования при плане в 270 тыс. единиц техники по льготной кредитной ставке было реализовано 324 тыс. легковых автомобилей, что на 20% превышает плановый показатель.

Данный инструмент показал себя эффективной мерой стимулирования спроса, и в 2017 году Минпромторг предлагает увеличить лимит стоимости автомобиля, чтобы предложить покупателям больший выбор моделей на максимально выгодных условиях.

В соответствии с разработанным проектом в 2017 году льготные кредитные договора заключаются на следующих условиях: кредиты выданы в рублях с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. включительно на приобретение новых автомобилей 2016 или 2017 года выпуска. Стоимость автомобиля не превышает 1 млн 450 тыс. рублей, а его полная масса — 3,5 тонны. Обеспечением кредита является залог приобретаемой машины, необходимо внести предоплату в размере не менее 20% её стоимости. Срок действия кредитного договора не должен превышать 36 месяцев.

В программе льготного автокредитования принимают участие 70 кредитных организаций. В настоящее время средняя ставка по автокредиту с учетом предоставляемой скидки составляет 9,5%, размер скидки 6,7 процентного пункта.