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Белоруссия надеется продолжить переговоры с РФ по газу в ближайшее время

Экономика
Ранее Аркадий Дворкович заявлял, что переговоры по поставкам газа не продвигаются
Газ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Газ

Минск, 8 февраля 2017, 12:31 — REGNUM  Российско-белорусские переговоры по газовому вопросу должны возобновиться в ближайшее время. Как заявил журналистам в Минске сегодня, 8 февраля, заместитель министра энергетики Белоруссии Вадим Закревский, правительство страны в краткосрочной перспективе намерено продолжить переговоры по поставкам российского голубого топлива.

Отвечая на вопрос представителей СМИ о том, собирается ли белорусская сторона в скорейшее время возобновить контакты с Москвой по газовому вопросу, Закревский сказал, что правительство планирует это сделать в ближайшем будущем. Однако, когда могут начаться переговоры, замминистра не уточнил.

«Сейчас пока идут переговоры вице-премьеров», — объяснил представитель Минэнерго Белоруссии.

Напомним, что газовый спор между Москвой и Минском продолжается с начала 2016 года. Белорусская позиция заключается в том, что цены на российский газ слишком высоки. Поэтому Минск настаивал на равнодоходных с экспортом ценах на российское голубое топливо и хочет платить за тысячу кубометров не $132, а $73. Несмотря на контракты, Белоруссия в одностороннем порядке стала платить за газ меньше.

Россия, в свою очередь, заявляет, что она недополучила $300 млн в 2016 году за поставки газа. В качестве стимуляции Москва в начале этого года приняла решение более чем на треть сократить поставки беспошлинной нефти в республику. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству найти альтернативу российскому черному золоту. Кроме того, на своей пресс-конференции 3 февраля Лукашенко заявил, что без нефти из РФ будет сложно, неэффективно и дорого, однако возможно. Говоря об этой ситуации, глава республики заявил, что не станет выбирать между независимостью страны и российской нефтью.

В конце декабря прошлого года заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко сказал, что власти рассчитывают найти компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Россией не позже первого квартала 2017 года. Семашко отметил, что белорусская сторона не теряет оптимизма и в работе с РФ системно старается идти путем компромиссов как в своих формулировках, так и расчетах.

Однако пока прогресса по газовому спору не намечается. Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что в настоящее время подвижек в переговорах нет. По ранее озвученным предложениям не было установлено никаких договоренностей. Москва, в свою очередь, продолжает ждать от Минска оплаты долга за газ, поставленный в прошлом году.

Читайте ранее в этом сюжете: Газовый спор: Россия по-прежнему ждет от Белоруссии оплаты долга

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