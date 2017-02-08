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Животноводство и кукуруза: венгерский бизнес нацелился на Смоленщину

Экономика
Министр сельского хозяйства Венгрии посетил регион и предложил совместные проекты

Смоленск, 8 февраля 2017, 12:26 — REGNUM  Смоленская область и Венгрия планируют сотрудничать в агропромышленном секторе. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области 8 февраля, шла речь на встрече главы региона Алексея Островского с министром сельского хозяйства Венгрии Шандором Фазекашем и делегацией Венгерской Республики.

Алексей Островский отметил, что визит венгерской делегации особенно значим, поскольку состоялся через несколько дней после визита в Венгрию президента РФ Владимира Путина.

«Это накладывает на нас особые обязательства, поскольку вам — с венгерской стороны и мне — с российской стороны фактически первыми предстоит воплощать то, о чем договорились руководители наших стран на встрече в Будапеште», — отметил смоленский губернатор.

Шандор Фазекаш поблагодарил главу региона за гостеприимство и выразил уверенность в том, что сотрудничество между Смоленской областью и Венгрией будет плодотворным и высокоэффективным.

«Мы имели возможность посетить некоторые действующие сельскохозяйственные предприятия вашего региона, и я хотел бы вас поздравить с тем, что процесс восстановления и модернизации производств идет у вас, на мой взгляд, весьма успешно», — отметил министр. Он добавил, что делегация привезла ряд проектов, которые рассчитывают реализовать в России.

«На данный момент наши представители бизнеса находятся на переговорах по обсуждению перспектив сотрудничества в области разведения крупного рогатого скота, молочной промышленности, племенного животноводства, производства и экспорта семян, производства кормов для животноводства, разведения грибов. Мы готовы осуществить весь комплекс инвестиций в такие отрасли экономики как комплексное содержание скота, переработка мяса, молочное производство», — заявил министр сельского хозяйства Венгрии.

Как сообщил по итогам встречи вице-губернатор Ростислав Ровбель, на встрече обсуждался целый ряд направлений совместной работы.

Первое из них — возможность выращивания кукурузы на территории Смоленской области. Речь идет о кооперации с венгерской компанией Woodstock — одним из крупнейших в мире поставщиком семян подсолнечника и кукурузы. Еще одно возможное направление сотрудничества — племенное животноводства. Обсуждается совместная работа с компанией Hunland Kft в части закупки скота и совместного комплекса по выращиванию племенного молодняка в Смоленской области. Третье направление совместной деятельности — это создание Консультационно-обучающего центра по технологическому сопровождению ряда сельскохозяйственных культур (кукуруза, горох, овощи, картофель и т.д.) и переподготовке специалистов АПК на базе Смоленской сельскохозяйственной академии.

«У нас одно из наиболее привлекательных инвестиционных законодательств в Российской Федерации, мы предоставляем большое количество льгот и преференций для инвесторов, реализующих свои бизнес-проекты в Смоленской области, в ряде случаев даже бесплатно выделяем землю, договариваемся с энергетическими компаниями о льготных режимах подключения к энергосетям. Область расположена всего в ста с небольшим километрах от Москвы, где проживает 15 млн человек, а вообще с нашим регионом граничат территории, где проживает 60 млн человек — это огромный рынок сбыта. Через наш регион проходит лучшая в Российской Федерации трасса М1 — с точки зрения логистики это тоже очень удобно», — отметил глава региона Алексей Островский.

Шандор Фазекаш, в свою очередь, оценил созданные в Смоленской области условия для ведения бизнеса как очень благоприятные.

По данным Федеральной таможенной службы России внешнеторговый оборот товаров Смоленской области с Венгерской Республикой за девять месяцев 2016 года составил 3,2 млн долларов США, в том числе, экспорт — более 1 млн долларов США, импорт — 2,2 млн долларов США. Доля импорта во внешнеторговом обороте с Венгрией за январь-сентябрь 2016 года составила почти 69%.

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