Импорт в Россию из дальнего зарубежья в январе вырос на треть

Москва, , 12:23 — REGNUM В январе 2017 года в Россию из стран дальнего зарубежья были ввезены товары общей стоимостью около $11,15 млрд, при этом по сравнению с январем 2016 года импорт увеличился на 36,4%. Предварительные данные статистики сообщает 8 февраля пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.

«Увеличение импорта из стран дальнего зарубежья наблюдалось по всем основным укрупненным позициям товарной номенклатуры», — говорится в сообщении.

В частности, вырос импорт продукции машиностроения, химической и легкой промышленности, продуктов питания и сырья для их производства.

«В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился импорт зерновых культур в 1,8 раза, молочных продуктов — в 1,6 раза, рыбы — в 1,5 раза, алкогольных и безалкогольных напитков — на 48,9 процента, масла растительного — на 48,8 процента, фруктов — на 17,5 процента, мяса и субпродуктов — на 2,5 процента», — отмечают в ФТС.