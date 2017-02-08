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Татагропромбанк приостановил платежи и переводы

Экономика
С конца декабря в банке действует ограничение на снятие наличных

Казань, 8 февраля 2017, 12:21 — REGNUM  Татагропромбанк не проводит платежи и переводы в связи с техническими трудностями. Об этом сообщает RNS со ссылкой на оператора колл-центра кредитной организации.

«У нас на протяжении двух-трех дней технические проблемы с программой. Программисты не могут разобраться. Не знаю, когда заработает», — прокомментировал оператор.

По его словам, проведение операций по расчетному счету в настоящее время также недоступно «по техническим причинам».

До настоящего момента действует ограничение на снятие наличных до 10 тыс. в сутки. Ограничена возможность снятия со вклада более 10 тыс. в сутки при досрочном востребовании по предварительной заявке, ограничение в размере 50 тыс. в сутки по истечение срока действия вклада. Ограничения были введены 20 декабря в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов из-за ситуации в Татфондбанке. Когда ограничение будет снято, сотрудник банка не уточнил.

В сообщении на официальном сайте Татагропромбанка говорится, что «банк был вынужден ввести ограничения на снятие вкладов на фоне панических настроений клиентов, обусловленных введением мораториев на удовлетворение требований кредиторов в ПАО «Татфондбанк» и ПАО «ИнтехБанк». В то же время в банке подчеркивают, что организация работает в штатном режиме и не испытывает проблем с ликвидностью.

По информации рейтинга Banki.ru, Татагропромбанк находится на 377 позиции в банковской системе России с величиной активов по состоянию на январь 2017 года в 2,87 млрд рублей. В декабре величина чистых активов банка оценивалась в 3,35 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 12 декабря 2016 года Татфондбанк поэтапно ввел лимиты на снятие наличных, перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 15 декабря 2016 года Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца, в банке ввели временную администрацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).Аналогичная ситуация сложилась и в «ИнтехБанке».

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