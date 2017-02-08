Грузооборот рыбы в Мурманске сократился почти на 40 процентов

Мурманск, , 12:11 — REGNUM

Первый месяц 2017 года оказался неутешительным для Мурманского морского рыбного порта. Общий грузооборот терминала упал на 15,5% (18,6 тысячи тонн против 22 тысяч в январе 2016-го), рыбопродукции — на 39% (9,2 тысячи тонн против 15 тысяч). Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM предоставили в АО «Мурманский морской рыбный порт».

«Десятикратный рост перевалки альтернативных грузов (2,1 тысячи тонн против 0,2 тысячи) выправить ситуацию с грузооборотом «ММРП» не смог, — констатировал пресс-секретарь порта Алексей Бакуменко. — Слишком сократились объёмы доставки рыбы в Мурманск. Так, в январе 2016 года в порт зашло 71 судно, работающее в рыбной отрасли, а в минувшем месяце только 48».

По словам Бакуменко, «нерадостной ситуации» способствовала плохая погода на промысле. «Так, из-за январских штормов прибрежники доставили в порт только 800 тонн охлаждённой рыбы, хотя обычно за месяц добывают 1000−1500 тонн, — пояснил пресс-секретарь. — В целом по Северному бассейну вылов составил 26 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 6,3 тысячи».

Причиной случившегося стало и наличие препонов со стороны контролирующих органов.

«Сами рыбаки сокращение судозаходов в родной порт объясняют избыточным давлением со стороны государства, — сообщил Бакуменко. — Так, 3 февраля Мурманск посетил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. Заполярные промысловики рассказали ему о своих проблемах. Одна из них связана с осуществлением контрольных процедур при оформлении рыбопромысловых судов и продукции в рыбном порту. Постоянные задержки с оформлением, по словам председателя правления Союза рыбопромышленников Севера Владимира Григорьева, являются одной из причин снижения объёмов перевалки рыбной продукции в Мурманске».

Как сообщало ИА REGNUM, об избыточном давлении на рыбаков стало известно весной прошлого года. Тогда генеральный директор НО «Союз рыбопромышленников Севера» Василий Никитин заявил о том, что рыбаки просто боятся заходить в мурманский порт. «Идёт капитан, он не знает, что случится, — сообщил Никитин. — Кто-то, грубо говоря, наедет. Я уже старый рыбак, и в прошлом если кто-то задержал судно по каким-то надуманным причинам, то, как мы всегда шутили, его бы завтра расстреляли на Пяти углах. Корабль должен быть в море».

Таким образом, чаще всего промысловики Северного бассейна выгружают рыбу в иностранных портах.

«Основная причина (особенно в последние пару лет) — экономическая: валютоёмкую рыбку выгоднее сдавать за рубеж. А значит, российские береговые предприятия (докеры, рыбопереработчики, судоремонтники) остаются без работы», — заключил пресс-секретарь мурманского порта.

Читайте ранее в этом сюжете: По итогам года в Мурманске упал грузооборот рыбного порта