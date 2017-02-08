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В Ярославской области за год выдано ипотечных кредитов на 10 млрд

Экономика
Это на 16,1% больше, чем в 2015 году
Ипотека
Иллюстрация: Pixabay.com
Ипотека

Ярославль, 8 февраля 2017, 12:08 — REGNUM  В 2016 году в Ярославской области выдано 7346 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 10,1 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Отделении по Ярославской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. По сравнению с 2015 годом количество предоставленных населению области кредитов на жилье выросло на 633 кредита, а объем в суммарном выражении увеличился на 16,1%.

«Росту выдачи ипотечных жилищных кредитов в регионе способствовало активное участие банков в государственной программе субсидирования процентной ставки. Кроме того, у банков появились разные программы по ипотечному кредитованию. Опять же банковский процент по ипотечному кредиту стабилизировался на ставке, «комфортной» для ярославцев. В Ярославской области много строят, и это делает жилье более дешевым и доступным», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением по Ярославской области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу Евгений Ефремов.

Средний размер ипотечного жилищного кредита в Ярославской области составляет 1,37 млн рублей, средневзвешенный срок погашения — 175,1 месяца. За год средневзвешенные ставки по ипотеке понизились с 13,3% до 12,5% годовых.

Объем задолженности по ипотечным кредитам жителей региона к концу 2016 года составил 30,2 млрд рублей, при этом своевременное погашение отмечено по 99,1% имеющейся задолженности.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославская область не готова к рекордным объемам строительства жилья

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Ипотечное кредитование
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