По итогам января объем экспорта Тайваня вырос на 7%

Тайбэй, , 11:53 — REGNUM Власти Тайваня опубликовали внешнеторговую статистику за январь 2017 г. Согласно опубликованным данным, объем экспорта Тайваня в январе 2017 г. составил $23,7 млрд, что на 7% больше по сравнению с декабрем 2016 г.

Главным торговым партнером Тайваня стал материковый Китай. Экспорт тайваньских товаров в КНР по итогам первого месяца 2017 г. увеличился на 12,7%. Объем внешней торговли с Японией при этом сократился на 1,6% в годовом исчислении, пишет «Чжунго жибао».

Тайваньские чиновники прогнозируют дальнейший рост внешнеторгового оборота. Согласно заявлению, опубликованному Государственным статистическим агентством Тайваня, по итогам 2016 г. экономика острова продемонстрировала рост в размере 1,4%. ВВП Тайваня составил 15,86 тлн новых тайваньских долларов (около $506 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ходе своего выступления на Экономическом форуме в Тайбэе бывший президент Тайваня Ма Инцзю отметил ключевую роль КНР в экспортно-ориентированной экономике Тайваня.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-президент Тайваня: Экономика острова зависит от материкового Китая