«Потребительскую корзину эстонца ждет продолжительное удорожание»

Таллин, , 11:35 — REGNUM Последние пять лет потребительские цены в Эстонии находились на низком или стабильном уровне, однако в 2017 году ситуация изменилась кардинально. Об этом ИА REGNUM сегодня, 8 февраля, сообщили в Банке Эстонии со ссылкой на экономиста Сулева Пёрта.

Он считает, что цикл на снижение мировых цен на сырье длился, начиная с 2011 года, но с 2016 года он развернулся в обратную сторону. Учитывая, что цены не нефть все еще ниже на 40%, а цены на промышленную продукцию ниже на 33%, можно прогнозировать длительный период их роста. Свою лепту в процесс вносит и девальвация евро по отношению к доллару — за прошедшие пять лет на 23%.

По словам Пёрта, первыми на смену вектора отреагировали среди продовольствия цены на молоко, которое в последние годы находилось в самом тяжелом положении. Как следствие, покупная цена на молоко в Эстонии выросла в начале 2017 года до показателей 2014 года — пикового года, после которого последовало падение из-за введения Россией ответных санкций. Одновременно наблюдается рост цен на овощи и фрукты — за два месяца на 10% и 5% соответственно. Рост цен не в последнюю очередь связан с тем, что 40% свежих овощей и 90% всех фруктов и ягод в Эстонию импортируются. При этом треть импортируемых овощей и фруктов поступает в Эстонию из-за пределов еврозоны (из Польши и Северной Африки), рост цен на эти продукты связан с ослаблением евро к доллару.

Исходя из прогнозов, Банк Эстонии считает, что за 2017 год продовольственные цены вырастут более чем на 5%. Уже в ближайшие месяцы, когда торговые центры распродадут свои старые складские запасы, на цены начнут оказывать выросшие с начала 2017 года акцизы на топливо, табак и алкоголь. В среднем продовольственная корзина эстонца за 2017 год подорожает не менее чем на 3%.