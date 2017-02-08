Среда, 08 Февраля 2017 года
13:06:00 МСК

«Потребительскую корзину эстонца ждет продолжительное удорожание»

Экономика
Банк Эстонии прогнозирует рост цен на продовольствие из-за повышения цен на энергоносители, начала нового потребительского цикла и девальвации евро

Таллин, 8 февраля 2017, 11:35 — REGNUM  Последние пять лет потребительские цены в Эстонии находились на низком или стабильном уровне, однако в 2017 году ситуация изменилась кардинально. Об этом ИА REGNUM сегодня, 8 февраля, сообщили в Банке Эстонии со ссылкой на экономиста Сулева Пёрта.

Он считает, что цикл на снижение мировых цен на сырье длился, начиная с 2011 года, но с 2016 года он развернулся в обратную сторону. Учитывая, что цены не нефть все еще ниже на 40%, а цены на промышленную продукцию ниже на 33%, можно прогнозировать длительный период их роста. Свою лепту в процесс вносит и девальвация евро по отношению к доллару — за прошедшие пять лет на 23%.

По словам Пёрта, первыми на смену вектора отреагировали среди продовольствия цены на молоко, которое в последние годы находилось в самом тяжелом положении. Как следствие, покупная цена на молоко в Эстонии выросла в начале 2017 года до показателей 2014 года — пикового года, после которого последовало падение из-за введения Россией ответных санкций. Одновременно наблюдается рост цен на овощи и фрукты — за два месяца на 10% и 5% соответственно. Рост цен не в последнюю очередь связан с тем, что 40% свежих овощей и 90% всех фруктов и ягод в Эстонию импортируются. При этом треть импортируемых овощей и фруктов поступает в Эстонию из-за пределов еврозоны (из Польши и Северной Африки), рост цен на эти продукты связан с ослаблением евро к доллару.

Исходя из прогнозов, Банк Эстонии считает, что за 2017 год продовольственные цены вырастут более чем на 5%. Уже в ближайшие месяцы, когда торговые центры распродадут свои старые складские запасы, на цены начнут оказывать выросшие с начала 2017 года акцизы на топливо, табак и алкоголь. В среднем продовольственная корзина эстонца за 2017 год подорожает не менее чем на 3%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Эстонии
Главное сегодня
NB!
08.02.17
Станислав СтремидловскийВсемирная церковь: новые успехи Ватикана в 2017 году — реальность и прогноз
Ватикан Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
08.02.17
Украина пытается вооружиться в Азербайджане: подробности и комментарии
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Станислав СтремидловскийК чему приведет «развод» Польши с Германией и Евросоюзом
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
08.02.17
Убийство Гиви в Донецке: подробности
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Законопроект о бессрочной бесплатной приватизации жилья прошел II чтение ГД
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
08.02.17
Не дождетесь: белгородский губернатор опроверг слухи о своей отставке
БелгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Жириновский винит Госдуму в том, что собаки продолжают загрызать людей
МоскваРоссия Нападения животных Общество
NB!
08.02.17
Командир батальона «Сомали» Гиви был взорван в своем кабинете
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
08.02.17
«Партизан Лукашенко добился великого успеха — отдал Лапшина на растерзание»
МоскваРоссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Общество
NB!
08.02.17
Все хотят независимости: Брест, Витебск, Могилев — Жириновский
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
08.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 8 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
08.02.17
Ротшильды, Рокфеллеры себе не позволяют того, что Мельниченко — Жириновский
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
08.02.17
В Оренбуржье искажали данные о преступности
ОренбургРоссия Подростковая преступность Происшествия
NB!
08.02.17
«Молодой товарищ»: как в Бурятии встретили нового руководителя
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Московская нищенка отказалась от милостыни калужского губернатора
КалугаРоссия Бедность в России Общество
NB!
08.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации до 1 марта
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
08.02.17
Эксперт: Система ПРО Японии не способна справиться с китайскими ракетами
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
08.02.17
ФАС: Главная угроза конкуренции исходит от самого государства — СМИ
МоскваРоссия Борьба с монополизацией в экономике Экономика
NB!
08.02.17
«Прибыль за счёт неимущих» — о продовольственных картах
ЯкутскРоссия Бедность в России Общество
NB!
08.02.17
Больницам Якутии не хватает более тысячи медработников
ЯкутскРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
08.02.17
Украина готова официально нарушить Минские соглашения?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Получить дальневосточные гектары хотят жители 80 регионов России
ВладивостокРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
ещё главное