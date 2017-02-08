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«Вмешательство государства может привести к обвалу акций госкомпаний»

Экономика
Если предложение о запрете приобретение новых активов госкомпаниями будет реализовано, оно может привести к негативной динамике российского фондового рынка, заявила экперт

Москва, 8 февраля 2017, 11:09 — REGNUM  Чиновники ФАС выбрали достаточно странный способ поощрения конкуренции. Некоторые госкорпорации, как «Газпром», являются естественными монополиями, и заставить его отчуждать профильные активы, например, в добыче газа (на радость Еврокомиссии и ярым сторонникам «третьего энергопакета» ЕС, типа Польши, препятствующей инвестиционным проектам «Газпрома» в Европе), было бы весьма странно со стороны государства-собственника, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Что касается нефтяной индустрии, то она по определению естественной монополией не является. Однако слияния небольших нефтяных компаний в суперхолдинги и поглощение более крупными нефтяными корпорациями более мелких, равно как и процесс горизонтальной интеграции (добычи, переработки и сбыта) в нефтяной отрасли совершенно закономерен, причем он не обязательно ограничивает конкуренцию. В частности, в США максимальную долю рынка как в добыче, так и в переработке контролируют крупные транснациональные холдинги, которые, не являясь государственными по форме собственности, являются ими по существу, так как продвигают интересы своего государства по всему миру. При этом они не создают препятствий для деятельности, например, небольших и средних компаний, добывающих сланцевую нефть. В российской нефтедобывающей отрасли, кроме крупных госкорпораций и негосударственных ЛУКойл и НОВАТЭК, работает еще несколько десятков небольших нефтяных компаний, которые постепенно скупаются холдинговыми структурами средней капитализации (например, недавно созданным холдингом «Русь-Ойл»)», — пояснила Мильчакова.

«Таким образом, подобное вмешательство государства не будет стимулировать конкуренцию, а приведет к замедлению развития многих отраслей и, в конечном счете, к снижению темпов экономического роста. Если вдруг такое предложение будет реализовано, оно может привести к обвалу акций госкомпаний и, соответственно, последующей негативной динамике российского фондового рынка. Хочется надеяться, что этого не произойдет, так как государство как акционер крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли заинтересовано в получении дивидендов в бюджет, а продажа такими компаниями профильных активов приведет к снижению прибыли и, соответственно, дивидендов. Подобной инициативе, которая способна только негативно повлиять на фондовый рынок и экономику страны, дальнейшего развития не дадут», — высказал свое мнение эксперт.

Напомним, сегодня, 8 февраля, российские деловые издания сегодня сообщили, что Федеральная антимонопольная служба РФ подготовила проект президентского указа о национальном плане развития конкуренции в течение ближайших трех лет. Согласно проекту указа, государственным компаниям и ФГУП должно быть запрещено приобретение новых активов, как напрямую, так и через дочерние структуры. Кроме того, госкомпании будут обязаны разработать план отчуждения не только непрофильных, но даже профильных активов, за исключением случаев, когда государство, по мнению ФАС, является эффективным собственником.

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