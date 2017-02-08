Госдума смягчила правила госзакупок для организаций физкультуры и спорта

Москва, , 11:05 — REGNUM Организации физкультуры и спорта включаются в перечень заказчиков, которые могут осуществлять госзакупки у единственного поставщика, если сумма закупки не превышает 400 тыс. рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, соответствующий закон приняла Госдума в третьем чтении.

Такой порядок госзакупок предусматривается в случае, если общий годовой объем таких закупок составляет не более 50% от совокупного годового объема закупок заказчика и стоимость закупок не превышает 20 млн рублей. Сейчас такие правила действуют для организаций культуры.

Сейчас такие организации физкультуры и спорта, как детские спортивные школы, спортклубы и другие испытывают сложности в связи с тем, что в ряде случаев их закупки невозможно спланировать заранее, так как они зависят от достигнутых спортивных результатов, отмечают в правительстве РФ. По нынешним правилам госзакупок в случае выхода спортивной команды на очередной этап соревнований физкультурно-спортивные организации не могут оперативно и своевременно осуществить закупки спортивной одежды, спортивной формы определенного образца, инвентаря, а также обеспечить услуги по проезду, размещению и питанию спортсменов и тренеров. «Закон может стать дополнительным фактором развития отечественного спорта, он поможет принимать оперативные меры по организации спортивной деятельности», — отметил депутат Денис Кравченко («Единая Россия»).