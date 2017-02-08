Среда, 08 Февраля 2017 года
11:32:44 МСК

Госдума смягчила правила госзакупок для организаций физкультуры и спорта

Экономика
Физкультурные и спортивные организации смогут проводить госзакупки у единственного поставщика

Москва, 8 февраля 2017, 11:05 — REGNUM  Организации физкультуры и спорта включаются в перечень заказчиков, которые могут осуществлять госзакупки у единственного поставщика, если сумма закупки не превышает 400 тыс. рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, соответствующий закон приняла Госдума в третьем чтении.

Такой порядок госзакупок предусматривается в случае, если общий годовой объем таких закупок составляет не более 50% от совокупного годового объема закупок заказчика и стоимость закупок не превышает 20 млн рублей. Сейчас такие правила действуют для организаций культуры.

Сейчас такие организации физкультуры и спорта, как детские спортивные школы, спортклубы и другие испытывают сложности в связи с тем, что в ряде случаев их закупки невозможно спланировать заранее, так как они зависят от достигнутых спортивных результатов, отмечают в правительстве РФ. По нынешним правилам госзакупок в случае выхода спортивной команды на очередной этап соревнований физкультурно-спортивные организации не могут оперативно и своевременно осуществить закупки спортивной одежды, спортивной формы определенного образца, инвентаря, а также обеспечить услуги по проезду, размещению и питанию спортсменов и тренеров. «Закон может стать дополнительным фактором развития отечественного спорта, он поможет принимать оперативные меры по организации спортивной деятельности», — отметил депутат Денис Кравченко («Единая Россия»).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственные закупки
Главное сегодня
NB!
08.02.17
Не дождетесь: белгородский губернатор опроверг слухи о своей отставке
БелгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Жириновский винит Госдуму в том, что собаки продолжают загрызать людей
МоскваРоссия Нападения животных Общество
NB!
08.02.17
Командир батальона «Сомали» Гиви был взорван в своем кабинете
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
08.02.17
«Партизан Лукашенко добился великого успеха — отдал Лапшина на растерзание»
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Общество
NB!
08.02.17
Все хотят независимости: Брест, Витебск, Могилев — Жириновский
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
08.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 8 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
08.02.17
Смерть от холода в Якутске: пациент был пьян или охранник — глух и слеп?
ЯкутскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Общество
NB!
08.02.17
В Оренбуржье искажали данные о преступности
ОренбургРоссия Подростковая преступность Происшествия
NB!
08.02.17
«Молодой товарищ»: как в Бурятии встретили нового руководителя
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Московская нищенка отказалась от милостыни калужского губернатора
КалугаРоссия Бедность в России Общество
NB!
08.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации до 1 марта
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
08.02.17
Эксперт: Система ПРО Японии не способна справиться с китайскими ракетами
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
08.02.17
Бельгийский депутат: Россия — единственная страна, помогающая Сирии
АлеппоСирия Война в Сирии Политика
NB!
08.02.17
«Прибыль за счёт неимущих» — о продовольственных картах
ЯкутскРоссия Бедность в России Общество
NB!
08.02.17
Больницам Якутии не хватает более тысячи медработников
ЯкутскРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
08.02.17
Украина готова официально нарушить Минские соглашения?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Получить дальневосточные гектары хотят жители 80 регионов России
ВладивостокРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
08.02.17
Глава Приморья взял под контроль дело о нападении на редактора ИА REGNUM
ВладивостокРоссия Нападения на журналистов Происшествия
NB!
08.02.17
Госдума обсудит приватизацию жилья: Бессрочная, бесплатная и для всех
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
«Какой нацией мы хотим быть?»: президент Румынии инициирует референдум
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
07.02.17
Италия: «Кремль влияет на предвыборную гонку во Франции»
РимИталия Выборы президента Франции Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаХорошо ли России в союзе с врагами США?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное