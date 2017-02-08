Строительство газовых АЗС упрощается

Класс опасности автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС) будет изменен с третьего на четвертый

Москва, , 11:00 — REGNUM Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, сохраняющий газовые АЗС в перечне опасных производственных объектов (ОПО) и понижающий при этом класс опасности соответствующих объектов, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Класс опасности автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС) меняется с третьего на четвертый. Такая мера упрощает строительство и эксплуатацию объектов газозаправочной инфраструктуры, одновременно она создает благоприятные условия для расширения сети газозаправочных комплексов, отмечается в заключении комитета Госдумы по экономической политике.

Первоначально предполагалось полностью исключить автозаправочные станции, работающие на природном газе, из списка опасных производств, однако комитетом было решено отказаться от этого из-за возможного повышения рисков в сфере экологической и энергетической безопасности, Вместо этого был понижен класс опасности. Закон также меняет систему контроля и надзора за деятельностью АГНКС, что позволит сократить затраты при эксплуатации. АГНКС остаются под контролем Ростехнадзора.

Закон предусматривает, что в случае, если в отношении АГНКС не произведена перерегистрация класса опасности в государственном реестре опасных производственных объектов, то их плановые проверки будут проводиться в порядке, предусмотренном для объектов III класса опасности, то есть в 1 раз в течение 3-х лет. В отношении опасных производственных объектов IV класса опасности плановые проверки не проводятся.

Принятый документ будет способствовать созданию благоприятных условий для использования природного газа в качестве моторного топлива, энергосбережению и повышению бюджетной эффективности, отмечают в профильном комитете Госдумы.

В ходе дискуссии депутаты отмечали, что газовые заправочные станции строятся в критической близости к жилым домам, вредят экологии районов и являются опасными объектами, были высказаны опасения по поводу их взрывоопасности.