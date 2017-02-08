Десятки населенных пунктов в Крыму остались без электроснабжения

Симферополь, , 10:57 — REGNUM Около трех десятков населенных пунктов на территории Крыма остались без электроснабжения из-за сильного ветра и понижения температуры утром 8 февраля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго», энергетики прилагают максимум усилий для возобновления подачи электричества.

В ночь с 7 на 8 февраля на территории республики фиксировался сильный — до 25 метров в секунду — ветер, опустилась температура воздуха, образовался гололед. Сильные порывы ветра и мороз, как сообщается, вызвали «пляску и обрывы вязок проводов, обледенение оборудования».

В результате непогоды без электроснабжения остались 27 населенных пунктов — преимущественно в Раздольненском, Первомайском, Сакском районах.

Энергетики ГУП РК «Крымэнерго» восстанавливают электроснабжение обесточенных потребителей. В ГУП РК «Крымэнерго» действует режим повышенной готовности.