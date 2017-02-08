«Детский мир» назвал стоимость акций на IPO

Москва, , 10:44 — REGNUM Крупнейшая в России компания по продаже товаров для детей «Детский мир» в рамках IPO размещает акции по 85 рублей за бумагу, объем размещения составляет более 21 млрд рублей при полной реализации опциона. Об этом, как передает ПРАЙМ, говорится в сообщении компании.

«Книга заявок закрылась во вторник, 7 февраля, торги акциями на Московской бирже начнутся 10 февраля», — говорится в сообщении.

Напомним, в середине января 2017 г. компания «Детский мир» официально объявила о намерении провести IPO на Московской бирже.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на цену размещения в диапазоне 85−105 рублей за бумагу, позже ориентир цены был сужен до 85−87 рублей. На момент начала размещения рыночная капитализация компании оценивалась примерно в 62,8 млрд рублей.