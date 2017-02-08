Биржевой курс рубля продолжил снижение к доллару — данные торгов

Доллар США вырос на 15 копеек к рублю и торгуется по 59,47 рубля

Москва, , 10:39 — REGNUM Биржевой курс доллара США растет к рублю в ходе торгов, евро незначительно корректируется вниз, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:32 мск, доллар США вырос на 15 копеек к рублю и торгуется по 59,47 рубля. Евро потерял 1,5 копейки и составил к этому времени 63,4150 рубля.

Ослабление российской валюты было обусловлено общим укреплением американского доллара на рынке форекс и снижением цен на нефть. 8 февраля Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Курс доллара США вырос к рублю на 48,12 копейки и составил 59,1933 рубля.

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