«По вопросам выплат шахтерам Роструд вводит депутатов ГД в заблуждение»

Москва, , 10:37 — REGNUM В ходе встреч с избирателями депутаты Госдумы отмечают отсутствие выплат задолженности шахтерам Гуково, хотя «на бумаге вопрос сдвинулся». Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом рассказал на заседании Госдумы депутат от Ростовской области Николай Коломейцев (КПРФ).

«Вопрос на бумаге сдвинулся, но я бы предложил, что вам и мне предоставляли хотя бы один раз в месяц ведомости, кому и сколько возместили. Потому что на бумаге вроде возмещение пошло, а те, с кем я встречаюсь, говорят — пока нету», — сказал он, обращаясь к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Накануне с губернатором Ростовской области Сергеем Сериковым встречались представители всех фракций по ситуации с «Кингкоулом», рассказал депутат. «Проблема здесь шире. Необходимо пригласить Роструд, который, с моей точки зрения, умышленно вводит нас в заблуждение», — считает Коломейцев.

Депутат обратил внимание на ситуацию с невыплатой зарплат по стране в целом. «Задолженность по зарплате, по официальным справкам Минтруда, более 3 млрд не была, но в их отчете написано, что что в прошлом году они добились погашения 26 млрд. Сегодня реальная задолженность по зарплате 35 млрд рублей — в список задолженности не входят те, кто банкротится, а там основная доля задолженности. Потому и обанкротили, что не имеют возможности рассчитываться. Поэтому давайте принимать законы, которые решают проблемы», — заключил он.

Ранее депутаты Госдумы направили письмо главе правительства РФ Дмитрию Медведеву в связи с задолженностью шахтерам Ростовской области. На сегодняшний день выплаты шахтерам Ростовской области пока приостановлены. Ожидается, что процесс возобновится, как только будут готовы списки для дальнейшей работы по выплатам в феврале. На сегодняшний день сверяют счета между корпорацией и конкурсными управляющими предприятий, входящих в состав обанкротившегося «Кингкоула». Частично погашены долги перед шахтерами угледобывающих предприятий «Замчаловский антрацит», «Горный проходчик», «Ростовгормаш» и «Алмазная». С августа 2016 года им было перечислено более 118 млн рублей. Общая сумма долга составляла около 320 млн рублей.

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