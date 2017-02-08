Среда, 08 Февраля 2017 года
11:31:32 МСК

«По вопросам выплат шахтерам Роструд вводит депутатов ГД в заблуждение»

Экономика
В Госдуме предлагают обязать региональные власти регулярно отчитываться по выплатам шахтерам
Борис Окороков Шахтеры. 1963 Борис Окороков Шахтеры. 1963

Москва, 8 февраля 2017, 10:37 — REGNUM  В ходе встреч с избирателями депутаты Госдумы отмечают отсутствие выплат задолженности шахтерам Гуково, хотя «на бумаге вопрос сдвинулся». Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом рассказал на заседании Госдумы депутат от Ростовской области Николай Коломейцев (КПРФ).

«Вопрос на бумаге сдвинулся, но я бы предложил, что вам и мне предоставляли хотя бы один раз в месяц ведомости, кому и сколько возместили. Потому что на бумаге вроде возмещение пошло, а те, с кем я встречаюсь, говорят — пока нету», — сказал он, обращаясь к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Накануне с губернатором Ростовской области Сергеем Сериковым встречались представители всех фракций по ситуации с «Кингкоулом», рассказал депутат. «Проблема здесь шире. Необходимо пригласить Роструд, который, с моей точки зрения, умышленно вводит нас в заблуждение», — считает Коломейцев.

Депутат обратил внимание на ситуацию с невыплатой зарплат по стране в целом. «Задолженность по зарплате, по официальным справкам Минтруда, более 3 млрд не была, но в их отчете написано, что что в прошлом году они добились погашения 26 млрд. Сегодня реальная задолженность по зарплате 35 млрд рублей — в список задолженности не входят те, кто банкротится, а там основная доля задолженности. Потому и обанкротили, что не имеют возможности рассчитываться. Поэтому давайте принимать законы, которые решают проблемы», — заключил он.

Ранее депутаты Госдумы направили письмо главе правительства РФ Дмитрию Медведеву в связи с задолженностью шахтерам Ростовской области. На сегодняшний день выплаты шахтерам Ростовской области пока приостановлены. Ожидается, что процесс возобновится, как только будут готовы списки для дальнейшей работы по выплатам в феврале. На сегодняшний день сверяют счета между корпорацией и конкурсными управляющими предприятий, входящих в состав обанкротившегося «Кингкоула». Частично погашены долги перед шахтерами угледобывающих предприятий «Замчаловский антрацит», «Горный проходчик», «Ростовгормаш» и «Алмазная». С августа 2016 года им было перечислено более 118 млн рублей. Общая сумма долга составляла около 320 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме обещают «существенное продвижение» по зарплатам шахтерам Гуково

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения в сфере выплат заработной платы
Главное сегодня
NB!
08.02.17
Не дождетесь: белгородский губернатор опроверг слухи о своей отставке
БелгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Жириновский винит Госдуму в том, что собаки продолжают загрызать людей
МоскваРоссия Нападения животных Общество
NB!
08.02.17
Командир батальона «Сомали» Гиви был взорван в своем кабинете
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
08.02.17
«Партизан Лукашенко добился великого успеха — отдал Лапшина на растерзание»
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Общество
NB!
08.02.17
Все хотят независимости: Брест, Витебск, Могилев — Жириновский
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
08.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 8 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
08.02.17
Смерть от холода в Якутске: пациент был пьян или охранник — глух и слеп?
ЯкутскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Общество
NB!
08.02.17
В Оренбуржье искажали данные о преступности
ОренбургРоссия Подростковая преступность Происшествия
NB!
08.02.17
«Молодой товарищ»: как в Бурятии встретили нового руководителя
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Московская нищенка отказалась от милостыни калужского губернатора
КалугаРоссия Бедность в России Общество
NB!
08.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации до 1 марта
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
08.02.17
Эксперт: Система ПРО Японии не способна справиться с китайскими ракетами
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
08.02.17
Бельгийский депутат: Россия — единственная страна, помогающая Сирии
АлеппоСирия Война в Сирии Политика
NB!
08.02.17
«Прибыль за счёт неимущих» — о продовольственных картах
ЯкутскРоссия Бедность в России Общество
NB!
08.02.17
Больницам Якутии не хватает более тысячи медработников
ЯкутскРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
08.02.17
Украина готова официально нарушить Минские соглашения?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Получить дальневосточные гектары хотят жители 80 регионов России
ВладивостокРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
08.02.17
Глава Приморья взял под контроль дело о нападении на редактора ИА REGNUM
ВладивостокРоссия Нападения на журналистов Происшествия
NB!
08.02.17
Госдума обсудит приватизацию жилья: Бессрочная, бесплатная и для всех
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
«Какой нацией мы хотим быть?»: президент Румынии инициирует референдум
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
07.02.17
Италия: «Кремль влияет на предвыборную гонку во Франции»
РимИталия Выборы президента Франции Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаХорошо ли России в союзе с врагами США?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное