Очередная смена: На Кубани в фонде капремонта назначили нового директора

Краснодар, , 10:35 — REGNUM Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов снова будоражат кадровые назначения. Так, изменения произошли в руководящем составе организации. Теперь возглавлять краевой фонд капремонта будет Андрей Аксенов. Накануне он был представлен депутатам Законодательного собрания Кубани, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

«Аксенов — финансист. Работал в администрации края и был председателем правления Крайинвестбанка», — написал на своей странице в Twitter депутат краевого парламента Алексей Гусак.

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По его словам, Аксенов «пожелал навести порядок в изможденном фонде». Насколько ему это удаться, покажет время.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с возрастающей критикой населением работы НКО «Фонд капитального ремонта МКД» администрацией Краснодарского края в начале июля прошлого года был назначен новый руководитель организации. Исполнять обязанности гендиректора начал Дмитрий Фабрикант. После назначения нового директора фонда, он и дальше продолжит работать в организации, только уже в качестве заместителя руководителя.

Напомним, что в прошлом году до назначения Дмитрия Фабриканта на посту директора фонда успел побывать Владимир Шуляренко. Он временно исполнял обязанности главы организации в течение пяти месяцев. До этого фондом руководила Елена Березницкая. Однако она показала свою несостоятельность в качестве руководителя. Она дважды умудрилась провалить тест на профпригодность. В начале 2016 года Березницкая не смогла ответить на достаточное количество вопросов по деятельности возглавляемой ей организации, набрав 37 баллов при необходимом минимуме в 45. В конце 2015 года на первом тестировании ее результат был двое хуже — 19 баллов.

Более того, позднее Елене Березницкая попала под уголовную ответственность. Ей было предъявлено обвинения в мошенничестве и хищении имущества. В суд уголовное дело было передано в октябре прошлого года. По версии следствия, исполняющая на тот момент обязанности руководителя фонда в течении полугода незаконно начисляла себе премии. В результате было похищено более 320 тысяч рублей. Кроме того, в конце 2014 года, действуя через свою знакомую, Березницкая вступила в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем, который должен был якобы оказать услуги фонду, за которые было перечислено более 2,3 млн рублей. При этом работы выполнял не коммерсант, а фонд за счет собственных сил.

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