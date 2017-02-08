Ростуризм поддержал создание Ассоциации курортных городов

Москва, , 09:53 — REGNUM Федеральное агентство по туризму поддержало идею создания Ассоциации курортных городов России, сообщили в Ростуризме.

Планируется, что Ассоциация курортных городов будет консолидировать усилия своих участников по выявлению и систематизации вызовов, стоящих перед городами-курортами, и вырабатывать согласованные решения, связанные с развитием внутреннего и въездного туризма в стране.

Немаловажной задачей, особенно накануне высокого летнего сезона, является повышение конкурентоспособности российских курортов, обеспечение наилучшего соотношения цены и качества отдыха.

Одним из направлений работы Ассоциации станет создание единого турпродукта для путешественников, в том числе иностранных, желающих посетить за одну поездку несколько регионов России с целью оздоровления, отдыха и культурно-исторического просвещения.

Напомним, с инициативой создания Ассоциации курортных городов выступил мэр города-курорта Сочи Анатолий Пахомов.

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности событийный, познавательный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический. Большое внимание уделяется гастрономическому туризму как одному из важнейших направлений развития внутреннего и въездного туризма России.