Среда, 08 Февраля 2017 года
10:02:36 МСК

Ростуризм поддержал создание Ассоциации курортных городов

Экономика
Одним из направлений работы Ассоциации станет создание единого турпродукта для путешественников

Москва, 8 февраля 2017, 09:53 — REGNUM  Федеральное агентство по туризму поддержало идею создания Ассоциации курортных городов России, сообщили в Ростуризме.

Планируется, что Ассоциация курортных городов будет консолидировать усилия своих участников по выявлению и систематизации вызовов, стоящих перед городами-курортами, и вырабатывать согласованные решения, связанные с развитием внутреннего и въездного туризма в стране.

Немаловажной задачей, особенно накануне высокого летнего сезона, является повышение конкурентоспособности российских курортов, обеспечение наилучшего соотношения цены и качества отдыха.

Одним из направлений работы Ассоциации станет создание единого турпродукта для путешественников, в том числе иностранных, желающих посетить за одну поездку несколько регионов России с целью оздоровления, отдыха и культурно-исторического просвещения.

Напомним, с инициативой создания Ассоциации курортных городов выступил мэр города-курорта Сочи Анатолий Пахомов.

Читайте также: В России набирает популярность событийный туризм

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности событийный, познавательный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический. Большое внимание уделяется гастрономическому туризму как одному из важнейших направлений развития внутреннего и въездного туризма России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие внутреннего туризма
Главное сегодня
NB!
08.02.17
Ротшильды, Рокфеллеры себе не позволяют того, что Мельниченко — Жириновский
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
08.02.17
Смерть от холода в Якутске: пациент был пьян или охранник — глух и слеп?
ЯкутскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Общество
NB!
08.02.17
Московская нищенка отказалась от милостыни калужского губернатора
КалугаРоссия Бедность в России Общество
NB!
08.02.17
Больницам Якутии не хватает более тысячи медработников
ЯкутскРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
08.02.17
Украина готова официально нарушить Минские соглашения?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Получить дальневосточные гектары хотят жители 80 регионов России
ВладивостокРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
08.02.17
СМИ: Губернатор Белгородской области созвал срочную пресс-конференцию
БелгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Госдума обсудит приватизацию жилья: Бессрочная, бесплатная и для всех
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
«Какой нацией мы хотим быть?»: президент Румынии инициирует референдум
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
07.02.17
Италия: «Кремль влияет на предвыборную гонку во Франции»
РимИталия Выборы президента Франции Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаХорошо ли России в союзе с врагами США?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Николай ПетрушенкоЛукашенко: «Ядерное оружие малой мощности уже создаётся»
МинскБелоруссия Ядерное оружие Политика
NB!
07.02.17
Туман и гололёд: 30 автомобилей попали в аварию в Ставрополе
СтавропольРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
07.02.17
«Отношения с Россией и коррупция – два главных вызова для Украины»
ВильнюсЛитва Реформы на Украине Политика
NB!
07.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMРазмежеваться с Россией в атомной энергетике — это чистое безумие: обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
07.02.17
Путин подписал закон, декриминализирующий побои в семье
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
07.02.17
Минпромторг РФ хочет в 2017 году запустить программу поддержки бедных
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
07.02.17
«Мужики, ну что вы делаете?» Аксёнов в шоке от ремонта дорог в Крыму
СимферопольРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
07.02.17
МИД КНР: США не могут позволить себе конфликт с Китаем
ПекинКитай Китайско-американские отношения Экономика
NB!
07.02.17
«СР» в Госдуме берет на контроль ситуацию с нападением на журналиста REGNUM
МоскваРоссия Жизнь ИА REGNUM Происшествия
NB!
07.02.17
The Daily Mail: «в «Юнармию» за год завербовали 42000 детей»
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Михаил ДемуринБелоруссия — оселок внешнеполитической эффективности России
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
ещё главное