В США бизнес протестует против налога на зарубежные товары

Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Крупнейшие мировые компании объединились в Ассоциацию американцев за доступные товары (AFAP) с целью не допустить повышения цен в США на еду, бензин и одежду, сообщает Russia Today.

В Ассоциацию вошли такие гиганты как IKEA, Nike, LVMH (бренды Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moёt & Chandon, Hennessy), а также крупнейшие ритейлеры США (Wallmart, Target, Best Buy и другие). По подсчетам организации, в случае принятия по инициативе Республиканской партии пограничного налога в 20%, траты граждан США вырастут на 13% по меньшей мере.

Бизнесмены просят законодателей отказаться от введения налога на товары, ввозимые из-за рубежа. Уточняется, что Республиканская партия предложила Конгрессу ввести налог на бытовую технику, гаджеты и одежду зарубежного производства.

По данным Ассоциации, в ближайшие 10 лет граждане США заплатят за этот налог $1 трлн. В среднем в год каждый потребитель в США будет переплачивать за товары $1,7 тыс, а сокращение расходов на товары приведет к снижению ВВП на 0,4%.