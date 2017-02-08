Названы страны, где дороже всего содержать автомобиль

Венгры тратят на транспортное средство меньше всех в Европе

Москва, , 09:37 — REGNUM Жителям Норвегии дороже всех в Евросоюзе обходится содержание автомобиля, работающего на бензине. Ежемесячно им приходится тратить на свое транспортное средство около 708 евро, что соответствует 45 тыс. рублей, сообщает «Дейли-Мотор».

Как отмечают зарубежные эксперты, королевство Норвегия ведет довольно агрессивную политику, ставящую целью заменить автомобили с бензиновыми моторами на электромобили и гибриды. Чуть меньше на содержание авто тратят жители Нидерландов — в среднем 695 евро (44 тыс. рублей) в месяц.

На третьем месте в рейтинге самых дорогих для автомобилистов стран — Бельгия. Бельгийцам владение автомобилем обходится в 547 евро (34,5 тыс. рублей) ежемесячно. А вот венгры тратят на автомобиль меньше всех в Европе — всего 360 евро в месяц (23 тыс. рублей).