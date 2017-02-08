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Работодатели Приморья накопили долгов перед работниками на 780 млн рублей

Экономика
В прокуратуре региона ситуацию с выплатой долгов по зарплате называют сложной

Владивосток, 8 февраля 2017, 10:11 — REGNUM  Долг приморских работодателей перед своими работниками превысил 780 миллионов рублей. Это при том, что в 2016 году, благодаря вмешательству прокуратуры, работники получили 600 миллионов рублей причитающихся им денег, передает корреспондент ИА REGNUM Читайте также: Сахалинец добился выплаты долга по зарплате в Страсбургском суде

«В полном объеме погашена задолженность перед трудовыми коллективами более 20 организаций. В разы сократились многомиллионные долги перед ООО «Строительный альянс управления механизации №1», ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания». Тем не менее, ситуация с долгами по зарплате в крае остается крайне сложной», — заявил прокурор Приморского края Сергей Бесчасный.

Между тем, Приморье лишь ненамного отличается от других регионов ДФО.

В Хабаровском крае в минувшем году только вмешательство прокуратуры и региональных властей позволило работникам получить 685 миллионов рублей, которые им задолжали работодатели.

Сложная ситуация с выплатой заработной платы складывается в Сахалинской области. Наиболее уязвимы там моряки торгового флота и рыбаки сахалинских промысловых предприятий. Скандалы с беспрецедентными нарушениями их прав в 2016 году стали достоянием международной общественности — экипаж одного из судов сахалинского ООО «Парус» объявил забастовку в Амстердаме и только вмешательство Международного профсоюза транспортных рабочих и арест судна позволили морякам получить заработанные тяжелым трудом деньги.

Между тем, около 60% россиян имеют непогашенные кредиты. И львиная доля кредитов приходится именно на регионы ДФО. Наиболее закредитованы жители Чукотки, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, Магадана, Якутии. При этом все чаще россияне берут новые кредиты для того, чтобы обслуживать старые, — сообщил портал Долги.ру

Задержки заработной платы приводят к тому, что штрафные санкции, которые банки накладывают на просрочивших платеж по кредиту заемщиков, съедают всю зарплату. Денег не остается даже на еду.

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Инициатива Минпромторга касается введения в РФ пресловутых продовольственных карточек, о которых с ужасом вспоминают пережившие блокаду Ленинграда и те, кому довелось получать таковые в «лихие 90-е».

Впрочем, в некоторых регионах ДФО власти еще в прошлом году вынуждены были ввести подобные программы. Так, в Сахалинской области решением губернатора Олега Кожемяко введена продовольственная помощь малоимущим. В северных районах Сахалина и на Курильских островах созданы специальные пункты продажи дешевых продуктов. Малообеспеченные семьи с этого года начинают получать бесплатные продуктовые наборы.

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ИА REGNUM сообщало, что федеральные и региональные власти вынуждены запускать программы поддержки тех, кто не в состоянии купить себе даже еду. Задолженность по заработной плате растет. По словам хабаровского политолога Леонида Бляхера, дальневосточный бизнес все чаще либо уходит в тень, либо прекращается. По мнению эксперта СВФУ Юрия Данилова, материальную помощь бедным дальневосточникам уместнее было бы направить на счета. Введение продовольственных карточек эксперт считает недопустимым — по его мнению, это приведет к тому, что государство будет наживаться на бедняках

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