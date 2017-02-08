СМИ: РСПП выступает против утильсбора на продукцию машиностроения

РСПП считает утильсбор фактическим новым налогом, который может привести к негативному мультипликативному эффекту для экономики

Москва, , 09:24 — REGNUM Крупный бизнес выступил против инициативы Минпромторга о введении утилизационного сбора на продукцию тяжелого машиностроения и станкостроения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) министру Денису Мантурову.

«РСПП в конце января направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, в котором настаивает на нецелесообразности введения утилизационного сбора для тяжелого машиностроения и станкостроения, — говорится в сообщении. — В РСПП считают, что сбор неизбежно приведет к увеличению цен, а рост издержек предприятий способствует торможению технологического переоснащения и снизит конкурентоспособность российских компаний».

РСПП считает утильсбор фактическим новым налогом, который может привести к негативному мультипликативному эффекту для экономики.

В свою очередь, Минпромторг готов отказаться от утилизационного сбора только в отношении почти не выпускаемого в России оборудования (то есть если зависимость от импорта более 80%), а также оборудование, по которому у отечественных компаний почти нет конкуренции с иностранцами (доля импорта — менее 20%).