Определены условия участия ВЭБ в проектах Национальной техинициативы

Москва, , 08:56 — REGNUM Распоряжением правительства РФ внесены изменения в Меморандум о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». В частности, основные направления инвестиционной деятельности Внешэкономбанка дополнены реализацией проектов, направленных на развитие инноваций, и участием в проектах Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщается на сайте правительства РФ.

Основные направления инвестиционной деятельности Внешэкономбанка дополнены реализацией проектов, направленных на развитие инноваций, и участием в проектах НТИ.

Определены также условия и порядок участия Внешэкономбанка в реализации проектов НТИ. В частности, предусматриваются:

— участие в реализации проектов НТИ путём финансирования на возвратной основе проектов НТИ и выдачи гарантий;

— проведение экспертизы проектов НТИ и подготовка заключений о возможности их финансирования на возвратной основе;

— участие в создании бизнес-акселератора для проектов НТИ, в банковском сопровождении проектов и расчётах между их участниками;

— право участвовать в реализации проектов НТИ, которые не соответствуют условиям и ограничениям, установленным Меморандумом, в порядке и на условиях, определяемых решениями Наблюдательного совета Внешэкономбанка.