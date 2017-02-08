Вашингтон может причислить иранский КСИР к террористам — СМИ

Такая мера будет способствовать росту напряжения в отношениях двух стран

Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Администрация президента Соединенных Штатов рассматривает возможность отнесения элитного иранского военно-политического формирования, известного как Корпус стражей Исламской революции (КСИР), к террористическим организациям. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Как отмечают источники, такая инициатива обсуждалась сразу несколькими ведомствами. Однако копией соответствующего распоряжения агентство не располагает. Нет сведений и о том, готов ли подписать такой документ глава государства Дональд Трамп. Что касается Тегерана, то там любую причастность к террористической деятельности опровергают.

По мнению собеседников агентства, признание КСИР террористической организацией может способствовать росту напряжения в отношениях США и Ирана. Реакция Тегерана на такой шаг обязательно последует, вместе с тем она может носить неявный характер.

КСИР, официально входящий в состав вооружённых сил Ирана, был создан в 1979 году. В формирование вошли военизированные отряды исламских революционных комитетов, состоявшие из сторонников политического деятеля, великого аятоллы Хомейни.

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