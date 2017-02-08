«Рубль просел»

Москва, , 08:31 — REGNUM Российская валюта в ближайшее время, скорее всего, будет реагировать именно на динамику нефти. 7 февраля рубль значительно просел под влиянием тройного эффекта: сильного доллара, слабой Brent и запуска аукционов от Министерства финансов России, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«Все три фактора все еще остаются на сцене, однако именно со стороны нефти пара USD/RUB может получить наибольший толчок с вероятностью достижения отметки 59,75, нацеливаясь на уровень 60,00 за доллар», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 8 февраля Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Курс доллара США вырос к рублю на 48,12 копейки и составил 59,1933 рубля. Евро увеличился на 7,96 копейки — до 63,2362 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, составила 61,0126 рубля, она выросла на 30,05 копейки.