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«Нефть достигла ключевой поддержки»

Экономика
Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 8 февраля

Москва, 8 февраля 2017, 08:20 — REGNUM  Торги по нефти 7 февраля завершились в минусе. По итогам дня баррель Brent подешевел на 2,18%, до $54,61. Снижение цен на «черное золото» было обусловлено общим укреплением американского доллара на рынке форекс, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Сегодня, 8 февраля, на торгах в Азии стоимость Brent снизилась до $54,41. Цена находится под мощным давлением после выхода отчёта Американского института нефти (API). По последним данным, запасы сырой нефти за минувшую неделю повысились на 14,2 млн баррелей (прогноз был 2,5 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 2,9 млн баррелей (прогноз был +1,1 млн), запасы дистиллятов — на 1,4 млн баррелей (прогноз был +0,3 млн).

На американской сессии выйдет аналогичный отчет от Минэнерго США. Цена торгуется вблизи ключевой поддержки $54,22. Если она не устоит, то нефть сорта Brent подешевеет до $53,00 за баррель. Её пробой спровоцирует покупателей фиксировать прибыль от длинных позиций.

Если по доллару после вчерашнего ралли начнётся коррекция, то нефтяные котировки восстановятся до $55,50 независимо от отчета. Отчёт API показал участникам рынка, каких запасов стоит ожидать от Минэнерго США.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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