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Резкий обвал: ЦБ КНР ослабил национальную валюту сразу на 0,36%

Экономика
Юань «подешевел» на 245 базисных пунктов
Китайский юань
Иллюстрация: Taringa.net
Китайский юань

Пекин, 8 февраля 2017, 08:19 — REGNUM  Главный финансовый регулятор КНР вновь снижает паритетный курс китайского юаня к американскому доллару. По состоянию на 8 февраля за 1 доллар США Народный банк Китая дает 6,8849 юаня, что на 245 базисных пунктов больше, чем днем ранее. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ЦБ КНР.

Руководство КНР продолжает связывать скачки курса юаня к доллару США с проводимой с 2015 г. масштабной финансовой реформой и экономической деятельностью третьих стран. Несмотря на продолжительное ослабление китайской валюты, начавшееся еще в октябре 2016 г., чиновники из КНР оптимистично смотрят на будущее национальной валюты и экономики Китая, пишет «Сина синьвэнь».

Оптимизм Пекина не разделяют аналитики из Европы и США, заявляющие, что КНР находится на грани экономической катастрофы. Теневая монетарная политика властей КНР, старающихся всеми способами скрыть отток средств из страны, привела к тому, что за последние 14 месяцев юань «подешевел» к доллару США более чем на 4%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 1 февраля президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Японию и Китай за девальвацию курсов национальных валют.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Китай и Япония манипулируют курсами валют

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