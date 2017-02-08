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«Доллар сохранит динамику около 59 рублей»

Экономика
Комментарий аналитика о курсах валют на 8 февраля
Доллар США
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар США

Москва, 8 февраля 2017, 08:16 — REGNUM  Торги на внутреннем валютном рынке 7 февраля открылись ростом по доллару и евро. Ослабление российской валюты было обусловлено общим укреплением американского доллара на рынке форекс и снижением цен на нефть, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. При снижении цен на нефть марки Brent до $55,32, курс доллара подрос до 59,50 руб., курс евро — до 63,47 руб. При достижении рублёвыми парами своих сессионных максимумов, рубль проигнорировал снижение цен на нефть до $54,70.

Операции ЦБ по покупке валюты для Минфина РФ на фоне дешевеющей нефти оказали на участников рынка психологический эффект. Валютных интервенций в объеме 106 млн долларов со стороны регулятора недостаточно для разворота бычьего тренда по рублю.

ЦБ РФ с 7 февраля по 6 марта будет ежедневно на валютном рынке покупать доллары для Минфина на сумму 6,281 млрд рублей. Минфин на эти операции выделил 113,059 млрд рублей.

Хорошую поддержку отечественной валюте оказывает спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) со стороны зарубежных инвесторов. Он вполне может удержать рубль от ослабления во время снижения цен на нефть. Сегодня, 8 февраля, Минфин РФ на аукционах разместит два выпуска ОФЗ общим объёмом 40 млрд рублей.

Сегодня, 8 февраля, на рынке за баррель Brent дают $54,53 (-0.15%). Нефть торгуется около ключевой поддержки $54,22. На её прохождение способен повлиять отчет Минэнерго США по запасам нефти.

Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти за прошлую неделю повысились на 14,2 млн баррелей (прогноз был 2,5 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 2,9 млн баррелей (прогноз был +1,1 млн), запасы дистиллятов — на 1,4 млн баррелей (прогноз был +0,3 млн).

Если поддержка $54,22 не устоит, то нефть сорта Brent подешевеет до $53,00 за баррель. В этом случае курс доллар/рубль поднимется до 59,60/70 руб. Выше вряд ли цена пойдёт, поскольку сегодня во второй половине дня ожидается коррекция по доллару США после вчерашнего ралли. Закрытие по паре доллар/рубль ожидается в районе 59,30 руб., евро/рубль — около уровня 63,35 руб.

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