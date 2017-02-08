Нашёл новую работу: Глава минтруда и соцразвития Адыгеи покинул пост

Майкоп, , 07:22 — REGNUM Вторая за день отставка в администрации Адыгеи произошла в министерстве труда и социального развития республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 8 февраля, свой пост покинул глава ведомства Альберт Османов. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов накануне принял.

Такое решение продиктовано переходом Османова на новое место работы. Напомним, минтруда и соцразвития Адыгеи Альберт Османов возглавлял с 11 сентября 2013 года, до этого — с 2011 года — он работал в должности первого заместителя главы этого ведомства.

Временно руководить министерством назначен первый заместитель министра труда и социального развития Джанбеч Мирза. Он имеет три высших образования. Был депутатом Государственного совета — Хасэ Республики Адыгея третьего и четвертого созывов. Возглавлял комитет по бюджетно-финансовой и налоговой политике республиканского парламента.

Как отметил глава республики в ходе рабочей встречи с новым главой ведомства, впереди у министра много работы. Прежде всего, это касается выполнения всех социальных обязательств перед населением. Также Мурат Кумпилов поручил новому назначенцу уделить особое внимание домам престарелых, взять под контроль реализацию программы «Доступная среда» и заняться вопросом укрепления материально-технической базы социальных учреждений. Отдельно руководитель региона дал поручение по подготовке к летней оздоровительной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в отставку подала министр образования и науки Адыгеи Аминет Хуажева. Она также уволилась с поста министра в связи с переходом на другое место работы. Ведомство она руководила пять лет.

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